Advarer mot mangel på AI-brikker

Verdens største produsent av elektroniske komponenter, Foxconn, forventer at 2024 vil bli noe bedre enn i fjor. Likevel advarer selskapet om utfordringer knyttet til mangel på brikker til AI-servere, skriver Reuters.

– Vi gjorde det ganske bra i fjor, selv om vi hadde en ganske stor nedskrivning i første kvartal, sier Foxconn-styreleder Liu Young-way på søndag, med henvisning til en nedskrivning knyttet til selskapets 34-prosents eierandel i den japanske elektronikkprodusenten Sharp.

– Når det gjelder årets utsikter, tror jeg det kan være noe bedre enn i fjor, legger han til.

Begrenset kapasitet

Foxconn, som legger frem resultatene for fjerde kvartal og guidingen for resten av året neste måned, sa i november at de hadde relativt konservative og nøytrale forventninger for 2024.

Mangel på brikker til AI-servere har imidlertid blitt identifisert som en bekymring. Til tross for en sterk etterspørsel, er produksjonskapasiteten begrenset, og Liu mener at det kan være behov for det taiwanske selskapet å etablere nye fabrikker for å møte denne etterspørselen.

– Når det gjelder å holde tritt med etterspørselen, trenger det kanskje nye fabrikker, sier han.

Dalende iPhone-etterspørsel

Kommentarene til Foxconn-toppen kommer bare noen dager etter at Apple for første gang på fire kvartal kunne vise til økt omsetning, etter nedgang i hver av de fire foregående kvartalene. Apple-aksjen falt likevel ettersom selskapet forventer en nedgang i iPhone-salget, på grunn av fallende etterspørsel i Kina.

Resultatene bekreftet også noen analytikeres bekymringer om at selskapets flaggskip mister terreng på det viktige asiatiske markedet, der forbrukerne kjøper brettbare telefoner og telefoner fra Huawei, drevet av en kinesisk laget brikke, skriver Reuters.

Foxconns fokus på AI-servere er et ledd i deres strategi for å diversifisere virksomheten. Til tross for utfordringer med brikkemangel, forventes etterspørselen etter AI-servere å være sterk, selv om geopolitiske problemer som fører til global økonomisk usikkerhet vil påvirke etterspørselen etter forbrukerelektronikk negativt.