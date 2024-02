Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner åpner opp 0,2 prosent eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker frem at nøkkeltall fredag, som viste at det ble det skapt hele 353 000 arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i USA, var langt over markedets forventninger.

«De sterke jobbtallene (US Nonfarm Payrolls) bidro til et kraftig rentehopp, ikke minst for den viktige 10-årsrenten», påpeker analytikeren.

«Det store spørsmålet er om disse tallene vil tvinge Federal Reserve å holde rentene høye lengre en tidligere antatt. Neste rentemøte i USA er i mars, derfor er dette flere viktige makrotall som medlemmene i rentekommiteen vil hensynta i sine vurderinger, ikke minst inflasjonstall», skriver Berntsen.

Asia

Kinesiske aksjer faller mandag for sjette dag på rad, og Shanghai Composite er ned ned 0,65 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger derimot 0,71 prosent.

Den kinesiske sentralbankens avgjørelse om å kutte bankenes reservekrav med 50 basispunkter har nå trådt i kraft, men er tydeligvis ikke nok til å løfte markedet på fastlandet.

I Japan er Nikkei opp 0,65 prosent, og den bredere Topix-indeksen styrkes 0,72 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen opp 0,62 prosent til 77,81 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,51 prosent prosent til 72,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Metas tallslipp torsdag kveld var ett for historiebøkene, og løftet aksjen over 20 prosent fredag. Kursrallyet økte markedsverdien av selskapet med over 200 milliarder dollar på få timer.

Dette er den største markedsverdiøkningen av et selskap på én dag, og overgikk de 190 milliarder dollarene som Apple og Amazon oppnådde i 2022.

Dow Jones steg fredag 0,35 prosent til 38.654,80, mens S&P 500 endte opp 1,07 prosent til 4.958,06. Nasdaq klatret 1,74 prosent til 15.628,51.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte ned 0,6 prosent på fredag. I løpet av uken falt hovedindeksen 2,1 prosent til 1.271 poeng.

Nel -aksjen har så langt i år falt over 20 prosent. Fredag var imidlertid et lite lyspunkt for aksjonærene, da selskapet annonserte at de hadde avbrutt en tidligere kontrakt med lastebilprodusenten Nikola, og hadde inngått en ny. Nel-aksjen steg på nyhetene, og var ved stengetider opp 3,2 prosent.

XXL-aksjen fikk derimot bank på børsen. SEB hevet kursmålet sitt til 44 øre per aksje, og kaller en emisjon «uunngåelig». Markedet bidro til å sende kursen nærmere SEBs mål, og slanket aksjen med 11,7 prosent til 93 øre per aksje.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.: