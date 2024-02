Svakere enn ventet fra Nordea

Storbanken Nordea fikk et driftsresultat på 1.415 millioner euro i fjerde kvartal, svakere enn analytikernes forventninger på 1.554 millioner euro. I samme periode i fjor endte driftsresultatet på 1.626 millioner euro.

Inntektene var i perioden på 2.915 millioner euro, mot ventet 3.058 millioner euro.

Banken hadde i fjerde kvartal tapsavsetninger på 83 millioner euro, mens analytikerne her hadde forventninger om 77 millioner euro.

Nordea-styret foreslår nå et utbytte for 2023 på 0,92 euro pr. aksje. Det er lavere enn analytikernes forventninger på 0,96 euro pr. aksje.

Banken forventer en egenkapitalavkastning på over 15 prosent både i 2024 og 2025.

Utlån

Nordea skriver i børsmeldingen at volumene i perioden var stabile, tross tregt marked. Utlån til bedrifter økte med 1 prosent år over år, mens volumet for boliglån var uendret.

I Norge steg samlede utlån i 2023 med 3,3 prosent til 813 milliarder kroner, og banken skriver i en pressemelding at husholdningene har blitt mer varsomme, men at det fortsatt er høy aktivitet blant norske bedrifter.

– Rentene har kommet opp, og er nå på det høyeste nivået på 15 år. Det ser vi påvirker husholdningene som også treffes av den høye prisveksten. Men arbeidsledigheten holder seg lav. Det blir likevel en tøff vår, men vi tror folk flest vil oppleve at økonomien bedres gjennom andre halvår i år, sier adm. direktør i Nordea Norge, Snorre Storset, i en kommentar.

I fjerde kvartal økte utlån til bedrifter i Norge med 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er ingen tvil om at prisvekst, renter og en svekket krone treffer deler av næringslivet hardt. Samtidig ser vi ikke en dramatisk utvikling i konkurstallene. Innen næringseiendom, boligutviklere og relaterte bransjer er det krevende nå, samtidig ser vi andre næringer som går svært godt, eksempelvis innen sjømat og reiseliv, sier Storset.