Anslår tap av 50.000 fisk etter lekkasje

Proximar hadde lørdag en lekkasje i en av fire operative tanker i sin nye post-smolt vekstfasilitet, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet anslår nå et tap på 50.000 fisk som følge av lekkasjen. Resten av biomassen skal ha blitt overført til en av de andre tankene.

Proximar skriver videre i meldingen at de nå undersøker hendelsen nøye, og at de forbereder seg på å forbedre alle ledd og tetninger på alle tanker for å unngå ytterligere lekkasjer.

Kostnadene knyttet til dette anslås å komme på cirka 5 millioner kroner. For reparasjoner av den ødelagte tanken vil kostnadene ligge på cirka 1 million kroner.

Lekkasjen vil påvirke slaktevolumene i fjerde kvartal 2024. Ifølge planen skal Proximar starte slakting av de første partiene ved fasiliteten i tredje kvartal i år.