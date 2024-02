Hunter Group er ned 7,57 prosent til 2,30 kroner. Selskapet meldte i morges at de har besluttet å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 14,2 millioner aksjer til en kurs på 1,75 kroner.

Nel -aksjen er siden nyttår svekket mer enn 20 prosent, men fikk fredag en liten opptur. Nå faller den imidlertid rett tilbake igjen, og er ned 2,80 prosent til 5,28 kroner. ABG Sundal Collier har mandag kuttet sitt kursmålet på aksjen, men beholder en hold-anbefaling.

DNB Markets kutter kraftig i sitt kursmål på TGS, og aksjen faller 1,35 prosent til 98,45 kroner. Seismikkselskapet meldte i morges at de under et strategisk samarbeid med SLB skal gjøre en multiklient havbunnsnodeundersøkelse i Mexicogolfen.

Deep Value Driller kunne i morges melde om et driftsresultat på 6,1 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra minus 12,9 millioner dollar i samme kvartal året før. Aksjen faller imidlertid 4,50 prosent til 23,35 kroner.

Flyselskapet SAS er i sluttfasen av konkursprosessen Chapter 11. Mandag meldes det at SAS-kreditorer kan få igjen opptil 25 prosent og blir «oppfordret sterkt» til å akseptere konkursprosessen. Aksjen er ned 5,77 prosent til 0,01 kroner.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er mandag formiddag ned 0,36 prosent til 77,05 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,43 prosent prosent til 71,97 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Mandag morgen steg oljeprisen, og ifølge TDN Direkt kunne den moderate oppgangen tilskrives USAs kunngjøring i helgen om å gjennomføre ytterligere angrep mot grupper støttet av Iran i Midtøsten, samtidig som ukrainske droner angrep det største raffineriet i sørlige Russland.

Forrige uke forsvant omtrent hele årets oppgang i oljeprisen i lys av samtaler om en våpenhvile avtale mellom Israel og Hamas.

– Ettersom de amerikanske militærangrepene unngår direkte angrep mot Iran, mener vi at samtalene om våpenhvile mellom Israel og Hamas vil ha den dominerende effekten, sier Vivek Dhar, en analytiker ved Commonwealth Bank of Australia, ifølge Bloomberg News og TDN Direkt.

Equinor stiger 0,32 prosent til 302,05 kroner, mens Aker BP svekkes 0,07 prosent til 273,00 kroner. Vår Energi styrkes 0,96 prosent til 31,49 kroner.