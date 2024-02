Etter 27 minutters handel står Dow Jones i 38.392,08 etter et fall på 0,7 prosent. Nasdaq er ned 0,5 prosent til 15.559,87, mens den bredere S&P 500-indeksen faller 0,4 prosent til 4.939,07.

«Fryktindeksen» VIX stiger 1,4 prosent til 14,04, mens renten på 10-årige amerikanske statsobligasjoner er på 4,15 prosent. Dette er opp ni basispunkter så langt mandag, og opp fra 4,02 prosent da de amerikanske børsene stengte fredag.

Powell vil se mer bevis

Utviklingen skjer etter at Federal Reserve-sjef Jerome Powell i et «60 Minutes»-intervju CBS sendte søndag helte kaldt vann i blodet på renteoptimistene.

– Vi vil se mer bevis for at inflasjonen faller bærekraftig mot 2 prosent. Vi er sterkere i troen, men vil bare at den skal styrke seg noe mer før vi tar det svært viktige skrittet med å begynne rentekuttene, sa han – og gjentok dermed budskapet fra forrige ukes rentemøte.

Mandagens fall kommer i kjølvannet av nok en positiv uke for de tre nøkkelindeksene i USA, den 13. på de siste 14 ukene, drevet av en kruttsterk arbeidsmarkedsrapport og sterke kvartalstall fra Microsoft og Meta.

Disse to faller henholdsvis 0,5 og 3 prosent i tidlig handel mandag.

– Svært farlig for aksjer

Forvalter og direktør Cole Smead i Smead Capital Management ser grunn til å advare.

– Det bedre spørsmålet kan være hvorfor aksjemarkedet er priset som det er, med en sterk økonomi og en sentralbank som er presset til å holde rentene høye? Dette er svært farlig for aksjer, sier han til CNBC – og peker på den fortsatt sterke lønnsveksten.

– Fed har ikke påvirket lønnsveksten, som fortsetter å overgå inflasjonen, og jeg ser på lønnsveksten som et virkelig godt bilde av inflasjonspresset fremover, legger Smead til.

Goldman høyner i Nvidia

Resultatsesongen ruller mandag videre med Caterpillar, som spretter opp 5 prosent i tidlig handel etter sin rekordsterke kvartalsrapport. Aksjen er den desidert sterkeste Dow-komponenten så langt.

Den svakeste Dow-komponenten er McDonald's, som faller 3 prosent etter mer blandede tall.

I tech-sektoren stiger AI-yndlingen Nvidia 4 prosent etter at Goldman Sachs har høynet kursmålet fra 625 til 800 dollar. Meglerhuset er optimistisk inn mot kvartalsrapporten som legges frem 21. februar, og viser i en rapport til «ulike punkter fra det bredere økosystemet» som peker mot varig styrke i etterspørselen etter såkalt «accelerated computing.»

Estee Lauder spretter opp 13 prosent på sin kvartalsrapport, mens Catalent stiger rundt 10 prosent til 59,72 dollar etter meldingen om at medisinprodusenten kjøpes opp av danske Novo Nordisks morselskap i en ren kontanttransaksjon på kurs 63,50 dollar og en prising på 16,5 milliarder dollar.