Analytiker mener aksjen er attraktiv – i dag falt den tungt

Oslo Børs åpnet opp mandag morgen, men snudde gradvis ned utover dagen. Da handelen var over sto hovedindeksen i 1.264,09, ned 0,60 prosent.

Stemningen i markedet illustreres ved at andelen holdanbefalinger siden juli har steget fra 25,2 til 30,7 prosent.

– Kan tolkes som et salgssignal, sier Robert Næss til Finansavisen.



Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen sto da børsen stengte ned 0,6 prosent til 76,84 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,9 prosent til 71,61 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Mandag morgen steg oljeprisen og den moderate oppgangen kan komme fordi USA i helgen sa de ville gjennomføre ytterligere angrep mot grupper støttet av Iran i Midtøsten. Samtidig angrep ukrainske droner det største raffineriet i sørlige Russland.

Forrige uke forsvant omtrent hele årets oppgang i oljeprisen i lys av samtaler om en avtale om våpenhvile mellom Israel og Hamas.

– Ettersom de amerikanske militærangrepene unngår direkte angrep mot Iran, mener vi at samtalene om våpenhvile mellom Israel og Hamas vil ha den dominerende effekten, sier Vivek Dhar, en analytiker ved Commonwealth Bank of Australia, til Bloomberg.

Equinor falt 0,1 prosent, mens Aker BP falt 2,1 prosent. Vår Energi endte opp 1 prosent.

Opptur

John Fredriksen-kontrollerte Northern Drilling endte dagen opp nær 30 prosent til 50 øre aksjen. Svingningene har siden før jul vært store i aksjen som skal strykes fra Oslo Børs.

En annen Fredriksen-aksje, Frontline , steg 1 prosent. Tradewinds melder at selskapet nå selger sin eldste suezmax, «Front Odin», til greske Moundreas. Prislappen skal være på mellom 45,5 og 46 millioner dollar.

Analytiker Sebastian Grindheim mener Odfjell Drilling står i en sterk posisjon, og oppjusterer kursmålet for aksjen. Han fremhever aksjen som et toppvalg på grunn av utbyttene.

Grindheim gjentar kjøp og øker kursmålet til 65 kroner, fra tidligere 55. Aksjen steg 1,7 prosent til 41,70 kroner. Kursmålet gir ytterligere 60 prosent oppside.