Sterke tall fra Italia

UniCredit, Italias nest største bank, er blant de europeiske finansaksjene som har gjort det verst fra tiden før finanskrisen og frem til coronapandemiens begynnelse. Fra rekordnoteringen i 2007 og til bunnen i 2020 svekket aksjekursen seg med 97 prosent. Mandag pekte pilene imidlertid oppover, og UniCredit var Stoxx 600-indeksens vinner. Oppgangen på 8 prosent skyldtes en knallsterk kvartalsrapport. Overraskende høy inntektsvekst, kombinert med nær uendrede kostnader og fortsatt beskjedne utlånstap, bidro til at bunnlinjen ble nesten tre ganger så høy som ventet. Nå skal 8,6 milliarder euro gis tilbake til aksjonærene, i form av tilbakekjøp og utbytter.

I USA fortsetter Boeing å slite. Søndag meldte Airbus-konkurrenten at «feilborede» hull er oppdaget på 50 737 Max-fly som ennå ikke er levert. Problemet kan bety at det tar enda lengre tid før kundene får sine fly. Ved firetiden var flyaksjen ned med 2 prosent. Aksjonærene har nå tapt nesten 20 prosent siden nyttår.

Også McDonald's og Caterpillar var i nyhetene. Begge tjente overraskende mye i kvartalet, tross skuffende omsetning. Førstnevnte, som med sine kaloritunge hamburgere er blitt et symbol på amerikansk kultur, opplever svekket etterspørsel i Midtøsten. Aksjekursen sank med 3 prosent.

Caterpillars resultater regnes på sin side som en indikator for aktiviteten i den globale bygg- og anleggsbransjen samt i landbruket. Her steg aksjekursen med 1 prosent, til en ny rekord, delvis grunnet uventet høy etterspørsel i entreprenørsektoren. 2023 ble faktisk utstyrprodusentens hittil beste år.

For øvrig fortsetter renteutviklingen å være et hett tema i finansmarkedet, særlig etter fredagens sjokkerende høye sysselsettingstall fra USA. Det hjalp ikke at Fed-sjef Jerome Powell over helgen nok en gang erklærte at sentralbanken på ingen måte har det travelt med å senke styringsrenten, og at kuttene trolig blir færre enn det markedet priser inn. Han påpekte dessuten at rentehevingene ennå ikke har forårsaket mye «smerte».