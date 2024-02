Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

Solcelleaksjen Otovo har falt 90 prosent fra toppen, til ny bunnotering. For gründer Andreas Thorsheim betyr det at aksjeverdiene nesten er helt borte. På topp var aksjene hans verdt 250 millioner kroner. Nå er de kun verdt 20 millioner.

DNB Markets mener det er avgjørende at Otovo kan bevise at forretningsmodellen fungerer, men meglerhuset tror selskapet vil fortsette å tape penger de neste årene.

Den svenske inkassokjempen Intrum sliter med enorm gjeld og galopperende rentekostnader, og nå kollapser både obligasjonslån og aksjekurs.

Erik Hagerup, forvalter i Heimdal Høyrente, tror det er veldig høy sannsynlighet for at Intrum går mot en restrukturering, og sier det kan bli en av de største konkursene i Norden.

Boligprisene steg 3,4 prosent i januar . Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret, synes det er veldig overraskende med markedets motstandsdyktighet mot rentehevingene.

Samtidig tror hun at vi ikke har sett den fulle effekten av rentehevingene, og at det kan bli en vår der boligprisene utvikler seg svakere enn normalt for denne tiden.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om årets lønnsoppgjør. LO kan kreve 6 prosent lønnsvekst, men da blir det kaos i kommunene og i staten, som ikke får lov til å kreve mer enn frontfaget får. Og tusenvis av små og mellomstore bedrifter tåler ikke en slik ramme.

Vi tipper LO krever 5,5 prosent. Det blir det en pen reallønnsvekst av, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 4. kv.:

Multiconsult: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Kraft Bank: Kl. 08.00, webcast kl. 08.30