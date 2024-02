Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Asia

Det er kraftig børsoppgang i Kina tirsdag. På fastlandet stiger Shanghai Composite 2,68 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 3,32 prosent.

Bakgrunnen er løfter fra kinesiske myndigheter om tiltak for å bedre sentimentet.

I resten av Asia er ikke stemningen like god. I Japan faller Nikkei 0,18 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,34 prosent. Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,80 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen opp 0,22 prosent til 78,16 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,21 prosent prosent til 72,93 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Den negative utviklingen kommer etter en god uke for alle hovedindeksene, drevet av en robust arbeidsmarkedsrapport og imponerende kvartalsresultater fra selskaper som Microsoft og Meta.

S&P 500 falt 0,32 prosent til 4.942,76 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,20 prosent til

15.597,68 Industritunge Dow Jones falt 0,71 prosent og endte på 38.379,59.

Nedgangen kommer etter at Federal Reserve-sjef Jerome Powell uttalte at de trenger mer overbevisende bevis for en stabil nedgang i inflasjonen mot 2 prosent, i et intervju på søndag. Dette dempet optimismen. Han uttrykte tro på økonomien, men trenger mer tid før de vurderer å implementere betydelige rentekutt.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet opp mandag morgen, men snudde gradvis ned utover dagen. Da handelen var over sto hovedindeksen i 1.264,09, ned 0,60 prosent.

John Fredriksen-kontrollerte Northern Drilling endte dagen opp nær 30 prosent til 50 øre aksjen. Svingningene har siden før jul vært store i aksjen som skal strykes fra Oslo Børs.

En annen Fredriksen-aksje, Frontline , steg 1 prosent. Tradewinds melder at selskapet nå selger sin eldste suezmax, «Front Odin», til greske Moundreas. Prislappen skal være på mellom 45,5 og 46 millioner dollar.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.: