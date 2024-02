(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpner i grønt tirsdag. Rundt klokken 10.15 står hovedindeksen opp 0,41 prosent til 1.269,18.

Oljeprisen

Brent-oljeprisen handles tirsdag morgen rundt 1,30 dollar pr. fat høyere enn da Oslo Børs stengte mandag.

Markedet avveier geopolitiske risikoer i Midtøsten mot haukete kommentarer fra Federal Reserve-sjef Jerome Powell, noterer Bloomberg.

USA har uttalt at de planlegger flere angrep mot iranske styrker og deres regionale allierte, mens Israels statsminister Benjamin Netanyahu har uttalt at en «absolutt seier» over Hamas er essensielt for landets sikkerhet. USAs utenriksminister Antony Blinken er også på besøk i Midtøsten for å diskutere et forslag til våpenhvile i regionen.

Saudi-Arabia har holdt prisen på den offisielle salgsprisen for Arab light-olje stabilt for mars, mens OPEC+ holder fast ved sine produksjonskutt for å unngå et overskudd i markedet, ifølge Bloomberg. Kongeriket vil trenge priser på mer enn 90 dollar fatet i år for å balansere budsjettet, ifølge Fitch Ratings. OPEC+ skal bestemme om de skal forlenge kuttene inn i andre kvartal i begynnelsen av mars.