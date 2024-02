Oppdatert 16.05

Etter 35 minutters handel er Dow Jones opp 0,2 prosent til 38.456,47, mens Nasdaq er ned 0,2 prosent til 15.561,80 og S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.939,91.

Utviklingen skjer i kjølvannet av mandagens nedtur, etter søndagens CBS-sendte «60 Minutes»-intervju hvor sentralbanksjef Jerome Powell søndag gjentok budskapet om at et rentekutt i mars er usannsynlig.

– Investert, men nervøs

Uttalelsene bidro til å løfte renten på 10-årige amerikanske statsobligasjoner til over nivåene før forrige ukes Federal Reserve-møte. Tirsdag står den i 4,13 prosent.

Direktør Bob Doll i Crossmark Global Investments er usikker på om markedet klarer å opprettholde den seneste tidens rally.

– Det er mye momentum, men en S&P 500-indeks på 20 ganger inntjening bekymrer meg – i tillegg til at Fed ikke vil innfri forventningene til rentekutt. Og jeg ser ikke hvordan inntjeningsveksten kan bli tosifret. Jeg legger alt dette sammen – jeg er investert, men nervøs, sier han til CNBC.

Spotify-rally

Blant enkeltaksjer ser vi flere store utslag.

Spotify spretter opp over 7 prosent etter kvartalsrapporten som viste høyere oppgang enn ventet i antallet premium-abonnenter.

Palantir stiger over 27 prosent etter at topplinjen overrasket positivt i fjerde kvartal, mens guidingen for 2024 kom inn omtrent som ventet.

Eli Lilly er opp drøye prosenten etter å ha knust estimatene i et fjerde kvartal, som ble preget av en sterk lansering av slankemedisinen Zepboud og høyere priser for diabetesmedisinen Mounjaro.

Tesla nedgradert

UBS faller over 4 prosent etter at storbanken tapte penger også i fjerde kvartal – det andre kvartalet på rad med underskudd.

Tesla åpnet ned, men har snudd opp over 2 prosent etter at Daiwa har nedgradert aksjen fra «outperform» til «nøytral», og begrunnet dette med bekymringer rundt selskapsstyringen og mulige endringer i styre og ledelse.

Blant Dow-komponentene er Nike den største vinneren med over 2 prosent oppgang, mens McDonald's går tilbake drøye prosenten etter gårsdagens kvartalstall.