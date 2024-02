Saken oppdateres.

Oslo Børs steg 0,72 prosent tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1273,21.

Halvledergiganten Nordic Semiconductor tapte 12,4 millioner i fjerde kvartal. Det er mer enn hva analytikerkorpset hadde ventet.

– For oss er 2024 en stor svart boks, sa SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie, som ventet kurskollaps fra start.

Og han fikk rett;

Markedsverdier på over 4 milliarder kroner forduftet. Aksjen stupte 22,3 prosent til 80,80 kroner. For Folketrygdfondet, som er største eier, ble aksjeverdien barbert med over 450 millioner kroner på én dag.

Oljedriv

Mars-kontrakten for nordsjøoljen, brent, endte opp 1,01 prosent til 78,80 dollar pr. fat tirsdag. Den amerikanske WTI-oljen steg opp 1,10 prosent til 73,54 dollar.

Til sammenligning ble et fat brent-olje omsatt for 76,83 dollar fatet ved børsslutt mandag.

Den geopolitiske situasjonen fortsetter å gi støtte til prisene, og investorer følger med på den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken og hans rundreise i Midtøsten for å diskutere våpenhvile i regionen.

Equinor steg 2,5 prosent til 308,55 kroner, mens Aker BP endte opp 2,4 prosent til 274,00 kroner. Den tredje største operatøren på norsk sokkel, Vår Energi, klatret 1,4 prosent til 31,94 kroner.

Midelfart-favoritt skøyt fart

Celina Midelfart-favoritt Siem Offshore sender «Siem Helix 1» og «Siem Helix 2» på oppdrag til en verdi av over 7 milliarder kroner. Aksjen skøyt opp hele 14,2 prosent til 26,95 kroner. Midelfart benyttet også muligheten til å vekte seg opp i offshorerederiet med et kjøp på rett over 7 millioner aksjer, ifølge en flaggemelding.

Arctic Securities sabler kursmålet i hydrogenselskapet Nel fra 8 kroner til 4,50 kroner pr. aksje og nedgraderer til selg. Aksjen ble straffet med en nedgang på 8 prosent til 4,86 kroner pr. aksje. Den tidligere folkefavoritten er ned nærmere 30 prosent så langt i år og over 70 prosent det siste året.

Multiconsult fikk en EBITDA på 189 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot 97 millioner samme periode året før. Styret foreslår et utbytte på 8 kroner pr. aksje for 2023. Aksjen bykset opp 13,3 prosent til 140,50 kroner på Oslo Børs i dag.

Morten Astrup, styreleder i Hunter Group, tror at en ny oljekrise kan gi fest i stortank. Hunter-aksjen falt 1 prosent til 2,23 kroner.

Bilfraktselskapet Gram Car Carriers har inngått en avtale om å selge skipet Viking Amber for 64,6 millioner dollar. Aksjen steg 2,2 prosent.

Atea og Statsbygg har inngått en prosjektavtale om lyd- og videoløsninger i regjeringskvartalet til en verdi av opp mot 600 millioner kroner. Aksjen endte opp 2 prosent.