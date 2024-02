Grønt på Wall Street

Det amerikanske aksjemarkedet viste positiv utvikling på tirsdag etter Wall Street sin evaluering av den nyeste bølgen av kvartalstall, samt tidsplanen for rentekutt fra Federal Reserve.

Slik gikk det med de ledende indeksene fredag:

Dow Jones steg 0,37 prosent til 38.521,36.

S&P 500 steg 0,23 prosent til 4.954,23.

Nasdaq steg 0,07 prosent til 15.609,00.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 4,54 prosent til 13.05.

Den amerikanske tiårige statsrenten avsluttet på 4,09 prosent, etter en svak reduksjon for dagen.

Store bevegelser i tech-markedet

Det var store opp og nedturer blant flere av selskapene som leverte tall for fjerde kvartall i dag.

Palantir Technologies skjøt i været med 30 prosent etter at selskapet rapporterte om inntekter over forventningene i fjerde kvartal, mens Spotify steg med mer enn 4 prosent etter å ha overgått forventningene og rapportert en økning i Premium-abonnenter. Ford leverte også over forvetningen og steg nesten 6 prosent i etterhandelen.

På den tapende siden finner man imidlertid Snap som raser over 30 prosent i etterhandelen etter deres tall for fjerde kvartal ble presentert. Snap har slitt med å snu skuten fra nedgangen i det digitale reklamemarkedet og har nå rapportert seks strake kvartaler med enkelttalls eller negativ salgsvekst.

Makro

En oppgang i aksjemarkedet ble bremset mandag da markedet tok til seg gjentatte advarsler fra Fed-sjef Jerome Powell om at de ville bevege seg forsiktig med rentepolitikken, til skuffelse for de som satset på tidlige rentekutt.

«Det ville være en feil å senke rentene for tidlig eller for raskt uten tilstrekkelig bevis for at inflasjonen var på en bærekraftig og tidsriktig vei tilbake til 2 prosent», uttalte presidenten for Cleveland Fed, Loretta Mester.

Videre uttalte Minneapolis Fed-president Neel Kashkari at nylige inflasjonsdata har vært overraskende positive, men at de ennå ikke er helt i mål når det gjelder å takle inflasjonen.

Olje

Et fat med nordsjøoljen Brent steg 0,90 prosent og endte på 78.69 dollar fatet. WTI-oljen steg 0,96 prosent til 73.48 dollar fatet.

Krypto

Tirsdag var en positiv dag for kryptoeiere. Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin opp 1,87 prosent til 43,182 dollar pr. coin. Ethereum steg 4,06 prosent og handles til 2,381,59 dollar pr. coin ved stengetid.