Dette vil påvirke Oslo Børs

Flere giganter på Oslo Børs har levert tall for fjerde kvartal. Equinor, Schibsted, Telenor, Storebrand og Flex LNG har alle levert tall for siste kvartal i 2023.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor [-0,3, 0,5] prosent.



Mars-kontrakten for nordsjøoljen, brent er opp 0,1 prosent til 78,68 dollar pr. fat. Den amerikanske WTI-oljen er stiger 0,2 prosent til 73,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøoljen omsatt for 78,65 dollar ved børsslutt tirsdag.

Oljelagrene økte mindre enn forventet i USA, og landet har kraftig reduserte sitt anslag for oljeproduksjonsvekst, noe som demper bekymringene for en potensiell overforsyning i markedet, melder Reuters.

Asia

Et rally i kinesiske aksjer fortsatte onsdag i håp om at myndighetene vil ta mer kraftfulle skritt, ifølge Bloomberg.

– Regjeringen blir stadig mer bekymret, og de ønsker virkelig å legge en bunn her. Vi tror kanskje bunnen er nådd, men for en bærekraftig opptur trenger du noe mer konkret for økonomien, sa Luca Castoldi, porteføljeforvalter ved Reyl Intesa Sanpaolo i Singapore.

På det kinesiske fastlandet går Shanghai Composite frem 0,7 prosent. Hang Seng-børsen i Hongkong er ned 0,4 prosent.

I Japan faller Nikkei 0,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,4 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp 1,2 prosent.

I India er Sensex flat, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,9 prosent.

Wall Street

Det amerikanske aksjemarkedet viste positiv utvikling på tirsdag etter Wall Street sin evaluering av den nyeste bølgen av kvartalstall, samt tidsplanen for rentekutt fra Federal Reserve.

Slik gikk det med de ledende indeksene fredag:

Dow Jones steg 0,37 prosent til 38.521,36.

S&P 500 steg 0,23 prosent til 4.954,23.

Nasdaq steg 0,07 prosent til 15.609,00.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 4,54 prosent til 13.05.

Den amerikanske tiårige statsrenten avsluttet på 4,09 prosent, etter en svak reduksjon for dagen.

Snap som raste over 30 prosent i etterhandelen etter deres tall for fjerde kvartal ble presentert. Snap har slitt med å snu skuten fra nedgangen i det digitale reklamemarkedet og har nå rapportert seks strake kvartaler med enkelttalls eller negativ salgsvekst.

Oslo Børs

Oslo Børs steg 0,72 prosent tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1273,21.

Halvledergiganten Nordic Semiconductor tapte 12,4 millioner i fjerde kvartal. Det er mer enn hva analytikerkorpset hadde ventet.

– For oss er 2024 en stor svart boks, sa SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie, som ventet kurskollaps fra start.

Og han fikk rett;

Markedsverdier på over 4 milliarder kroner forduftet. Aksjen stupte 22,3 prosent til 80,80 kroner. For Folketrygdfondet, som er største eier, ble aksjeverdien barbert med over 450 millioner kroner på én dag.

Finanskalenderen

Resultat pr. 4. kv.:

Equinor: Kl. 07.00, webcast kl. 13.30

Flex LNG: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Schibsted: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Telenor: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Storebrand: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

2020 Bulkers: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 15.00