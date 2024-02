SAS tapte milliardbeløp – toppsjefen fikk 17,7 mill. i lønn

SAS presenterte sin rapport for helåret 2023 i dag.

Årsregnskapet viser at fjoråret ble katastrofalt – selskapet tapte 7 milliarder kroner som følge av Chapter 11-prosessen i USA og refinansiering.

Selskapet skylder Norge litt over 1,6 milliarder kroner i forfalte, men ubetalte renter, og håper nå å få moderlandet inn på eiersiden igjen. SAS har gitt beskjed om at Norge må godta å få en blanding av kontanter og aksjer i år. Norske myndigheter skal stemme over om de godtar SAS' forslag i løpet av februar.

Til tross for de enorme tapene ble toppsjef Anko van der Werff tilgodesett hele 17,7 millioner kroner i kompensasjon. 12,7 av disse millionene var ordinær lønn, mens pensjon og andre fordeler utgjorde de siste 5 millioner kronene.

SAS skriver i sitt årsregnskap at lønnen vanligvis er gjenstand for årlig oppjustering, men at de i år har kommet frem til at lønnen ikke har blitt revidert i 2023.

Selskapet hadde inntekter på 42 milliarder kroner i 2023, opp fra 32 milliarder i 2022. Driftsresultatet ble noe forbedret fra et tap på 3,3 milliarder i 2022 til 2,7 milliarder i minus i 2023.