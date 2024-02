Finanstilsynet melder onsdag morgen at det godkjenner Nordeas kjøp av Danske Banks personkundevirksomhet. Behandling av tilhørende fondsporteføljer vil skje på et senere tidspunkt.

I juli ble det kjent at Nordea har inngått en avtale med Danske Bank om å kjøpe deres norske personkundevirksomhet, Private Banking-virksomhet og tilhørende fondsporteføljer. Danske hadde en måneds tid tidligere meldt at banken ville trekke seg ut av det norske personkundemarkedet.

Nordea skrev den gang at kjøpet ville bringe bankens markedsandel i det norske boliglånsmarkedet på rundt 16 prosent, opp fra om lag 11 prosent.

Godkjent

Først måtte kjøpet imidlertid godkjennes av både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet, for å undersøke om kjøpet ville hemme konkurransen på markedet. Konkurransetilsynets godkjennelse kom på plass i desember, og nå har altså Finanstilsynet gitt tommel opp for kjøp av personkundene.

– Vi er fornøyde med at Finanstilsynet godkjenner oppkjøpet, og vi er allerede i gang med å forberede for å ta i mot mange nye kunder og ansatte på en god måte, sier leder for personmarked og landssjef i Nordea Norge, Randi Marjamaa i en pressemelding.

Planen er at oppkjøpet gjennomføres mot slutten av 2024.