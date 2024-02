Saken oppdateres.

Oslo Børs faller 1,8 prosent tirsdag etter at giganten Equinor har levert tall. Hovedindeksen står nå i 1.260,74.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for nordsjøoljen, brent stiger 0,4 prosent til 78,92 dollar pr. fat. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,5 prosent til 73,67 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøoljen omsatt for 78,65 dollar ved børsslutt tirsdag.

Oljelagrene økte mindre enn forventet i USA, og landet har kraftig reduserte sitt anslag for oljeproduksjonsvekst, noe som demper bekymringene for en potensiell overforsyning i markedet, melder Reuters.

Giganter med tall

Flere store aktører på Oslo Børs har levert tall for fjerde kvartal onsdag morgen. Blant andre børsens desidert største selskap Equinor.

Equinor leverte et justert driftsresultat på 8,68 milliarder dollar mot analytikernes forventning på 8,46 milliarder dollar, ifølge konsensus innhentet av selskapet selv. Oljegiganten vil dele ut 14 milliarder dollar, tilsvarende snaut 140 milliarder kroner, til aksjonærene i 2024. Aksjen blir straffet med et fall på 5,1 prosent til 292,70 kroner.

Investor Jan Petter Sissener eier aksjer i Storebrand for over 300 millioner. Selskapet endte fjerde kvartal med et resultat før skatt på 833 millioner kroner, mot analytikernes estimat på 1,14 milliarder. Styret foreslår et utbytte på 4,10 kroner pr. aksje. Aksjen faller kraftige 6,1 prosent til 90,14 kroner.

Telenor tapte 5,7 milliarder kroner i fjerde kvartal etter milliardnedskrivning i Thailand. Omsetningen endte på 20,9 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 19,7 milliarder kroner samme kvartal i fjor. Ifølge estimater hentet inn av selskapet selv ventet konsensus i snitt en omsetning på 20,5 milliarder for kvartalet. Aksjen stiger 1,9 prosent.

I fjerde kvartal fikk Schibsted et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 684 millioner kroner, mot 651 millioner kroner i samme periode i 2022. Selskapet satset 380 millioner kroner i kriserammede Viaplay i fjor høst. Nå tar de exit etter kjempetap. Aksjen stiger 2,7 prosent.

Rally i solcelleselskap

Solcelleselskapet Otovo er dagens vinner etter melding om et samarbeid med det sveitsiske selskapet Meyer Burger Technology. Meyer Burgers solcelleprodukter vil bli inkludert på Otovos plattform. Aksjen stiger 21,7 prosent. I morgen kommer selskapet med sine tall for fjerde kvartal.

Høye strømpriser gjør at REC Silicon stenger ned deler av produksjonen i Butte. Det er polysilikonvirksomheten som først og fremst stenger ned. Aksjen stuper 18,9 prosent.

Flex LNG fikk et resultat på 19,4 millioner dollar i fjerde kvartal, sammenlignet med 45,1 millioner dollar i tredje kvartal og 41,5 millioner i fjerde kvartal i 2022. Utbyttet i kvartalet var denne gangen tilbake på «normalnivået» på 0,75 dollar pr. aksje. Aksjen faller hele 6,6 prosent til 283,00 kroner.

2020 Bulkers fikk et nettoresultat på 14,8 millioner dollar i fjerde kvartal. Utbyttet blir 0,59 dollar. Aksjen er ned 3,9 prosent.