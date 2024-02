Nordic Semiconductor stiger rundt 6 prosent, til tross for selskapet igjen slaktes av analytikerne etter resultatfremleggelse og skuffende utsikter. Tirsdag stupte aksjen 22 prosent.

Flere resultater

Gassrederiet Flex LNG har også fremlagt kvartalstall onsdag. Disse viser en nedgang fra 41,5 til 19,4 millioner dollar samt et utbytte tilbake på «normalnivået» på 0,75 dollar pr. aksje. – Sannsynligvis må vi nok smøre oss med litt tålmodighet, kommenterer adm. direktør Øystein Kalleklev. Aksjen er onsdag ned rundt 6 prosent.

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers nær doblet driftsoverskuddet i fjerde kvartal, og styreleder Magnus Halvorsen melder om et marked med kraftig tilstramming. Rederiets aksje er ned 0,3 prosent.

SAS har fremlagt årsrapport for 2023, som viser et underskudd på 7 milliarder kroner – og en lønn på 17,7 millioner for toppsjefen . Flyselskapet har også lagt frem trafikktall for januar, som viste en liten økning i antallet passasjerer. Flyaksjen fyker opp 12,4 prosent.

Analyser

Analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities mener Otovo har falt nok på børs, og ser en oppside på 70 prosent i solcelleselskapet. Reaksjonen på børs er en kursoppgang på rundt 9 prosent for solaksjen.

Pareto Securities mener Norbit er på vei til å overgå 2023-guidingen, og løfter estimatene for 2024–25. Kursmålet høynes fra 70 til 90 kroner. Aksjen stiger onsdag 3–4 prosent til rundt 63 kroner.

SEB venter utbyttefokus når Aker Solutions fremlegger sine kvartalstall. Meglerhuset har gjentatt en kjøpsanbefaling, men gjort en liten justering i kursmålet. Aksjen er opp rundt 3 prosent.

Av øvrige nye analyser onsdag fremgår det at DNB Markets gjentar kjøpsanbefalingen og høyner kursmålet for Multiconsult etter selskapets sterke kvartalstall tidligere denne uken. Kursen faller onsdag 2 prosent.

Avtaler

Hexagon Purus har landet en ny avtale til 40 millioner kroner og stiger rundt 0,5 prosent.

Next Biometrics har innledet et strategisk partnerskap med et ledende kinesisk selskap innen helsevesen og sykeforsikring. Den nye partneren har til hensikt å gjøre Nexts teknologi til foretrukket og standard i egnede markeder, og Next vil starte leveranser av sine sensorer til partneren i løpet av andre halvår i år. Next-aksjen er opp rundt 3 prosent på nyheten.

BerGenBio har presentert prekliniske data som indikerer utvidet potensial for Bemcentinib i behandlingen av alvorlige luftveisinfeksjoner, ifølge TDN Direkt. Aksjen er opp 11 prosent.