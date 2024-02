Oppdatert 16.05

Etter 35 minutters handel i New York står Dow Jones i 38.573,80 etter en oppgang på 0,15 prosent. Nasdaq stiger 0,3 prosent til 15.648,17 og S&P 500 0,3 prosent til 4.970,44.

«Fryktindeksen» VIX stiger rundt prosenten til 12,91.

Rally i Ford og solaksjer

Flere enkeltaksjer utmerker seg – begge veier.

Ford stiger 3,5 prosent etter at bilprodusenten toppet konsensus for både kvartalstall og guiding.

Sprekeste Dow-komponent hittil er Walgreens Boots Alliance på pluss 1,3 prosent, mens Honeywell avanserer rundt prosenten.

Enphase Energy spretter opp over 14 prosent etter at uttalelser fra toppsjefen om at solmarkedet kan treffe bunnen i første kvartal i år, før det begynner å hente seg inn. Uttalelsene smitter over på andre solaksjer, og Solaredge Technologies er eksempelvis opp over 6 prosent.

Videospillprodusenten Roblox stiger over 12 prosent etter sterke kvartalstall og ditto guiding.

Snap-aksjen krakker

På den negative siden krakker Snap og stuper over 30 prosent etter den skuffende kvartalsrapporten som ble lagt frem etter stengetid tirsdag. I tillegg var guidingen svak.

Walt Disney faller 1,3 prosent i forkant av kvartalstallene som blir lagt frem etter stengetid onsdag. Amgen er er den tyngste Dow-komponenten med et fall på 2,7 prosent.

For øvrig faller PayPal rundt prosenten i forkant av sin kvartalsrapport etter stengetid.

– En kilde til volatilitet

En sterk resultatsesong og forventninger til rentekutt fra Federal Reserve har løftet Wall Street til rekordhøyder, men tvilen har krøpet inn etter at sentralbanksjef Jerome Powell i et CBS-intervju sist søndag signaliserte at investorer kan måtte vente lenger enn ventet på det første rentekuttet.

– Men sterk vekst betyr at siste etappe av inflasjonskampen vil bli vanskelig for sentralbankene, sånn at timingen/tempoet for potensielle rentekutt er oppe til diskusjon og en kilde til volatilitet, sier Emmanuel Cau, sjefstrateg for Europa i Barclays, til CNBC.

Powells uttalelser har løftet amerikanske langrenter, og «10-åringen» står onsdag i 4,12 prosent, etter en oppgang på to punkter i dagens handel.

Andre Fed-topper har støttet Powells forsiktige syn, deriblant Cleveland Fed-sjef Loretta Mester. Senere onsdag skal Fed-styremedlemmene Michelle Bowman og Adriana Kugler uttale seg.

USA-underskuddet falt

Fra makrofronten tar vi med at underskuddet på USAs handelsbalansen kom inn på 62,2 milliarder dollar i desember, mot 61,9 milliarder dollar måneden før.

Underskuddet for helåret 2023 på 773,4 milliarder dollar er det laveste USA har sett på tre år, og er ned fra rekordhøye 951,2 milliarder dollar i 2022.