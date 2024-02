Seriegründer skatteflykter

– For meg, som hele tiden bygger opp seks–syv unoterte selskaper i et tiårsperspektiv, og som investerer hele tiden, føles det helt galt å skulle betale formuesskatt samtidig som man betaler lønn til ansatte, sier Langaker.

– Jeg er happy med å ha betalt titalls millioner i skatt gjennom mange år, men når jeg har partnere som ikke betaler formuesskatt, mens jeg må ta utbytte med fordoblet utbytteskatt for å kunne betale formuesskatten, blir det feil. Og når retorikken handler om at jeg er et svin, så gidder jeg ikke lenger.

Flere likesinnede håper på bedring etter et eventuelt regjeringsskifte i 2025. Langaker har ikke den samme troen.

Det er ikke bare i Norge det finnes flinke folk. Det er flinke folk i utlandet også Erik Langaker

– Det er vanskelig å se at du kan få blokkuavhengig enighet om skatt når LO er større enn Ap, og presser dem mot venstre. Da får man aldri støtte for en allianse med Høyre om et stabilt skattesystem, som man behøver for å kunne planlegge.

– I Norge økes arbeidsgiveravgiften hvis man ansetter flinke folk. Altså, hva driver de med?

– Jeg driver ikke med kjøp og salg av aksjer. Jeg bygger selskaper som jeg selger etter åtte–ti år. Norge er ikke et land man kan drive med slikt.

Mange av Langakers investeringer er utenfor Norge. Blant dem er CMR Surgery, som utvikler operasjonsroboter, og PragmatIC, som utvikler halvledere til dataindustrien.

– PragmatIC er verdt 7–8 milliarder kroner, men kan bli verdt mange titalls milliarder dollar. I et vanskelig år hentet selskapet 200 millioner pund. Det er ikke så galt, sier han og legger til at det var den største emisjonen i verden i denne bransjen, og den tredje største emisjonen i hele Europa i fjor.

– Men ingenting er en stjerne før man har solgt. Det er farlig å si at man har tjent, men det begynner å se bra ut.

Poenget er ikke at jeg skal skjermes fra å betale skatt, men jeg vil ikke betale skatt før jeg har tjent penger Erik Langaker

– Det positive er at den svake kronekursen har gjort at alt jeg har utenfor Norge har steget 20 prosent ekstra det seneste året bare på grunn av valuta.

Langakers utenlandsinvesteringer utgjør allerede flere hundre millioner.

Selger på Gimle for 75 mill.

– Hvordan blir skattesituasjonen i Portugal?

– Den er veldig gunstig. I praksis skal jeg ikke betale skatt i Portugal de neste ti årene. Jeg må betale formuesskatt til Norge i tre år. Deretter ingenting. Jeg skal kun betale skatt når jeg tjener penger. Tjener jeg penger i England betaler jeg skatt der. Tjener jeg i Portugal betaler jeg der. Ellers ingenting, så gradvis forsvinner jeg fra Norge.

– Poenget er ikke at jeg skal skjermes fra å betale skatt, men jeg vil ikke betale skatt før jeg har tjent penger. Hvis det hadde vært slik i Norge ville jeg sikkert ikke ha flyttet. Men jeg kan like godt bygge selskaper i utlandet som i Norge. Det er ikke bare i Norge det finnes flinke folk. Det er flinke folk i utlandet også.

Han prøver å se positivt på flyttingen.

– Jeg kjenner mange i Norge, så det har gått bort mye tid på støy. Nå kan jeg ha bedre fokus på det som er viktig, nemlig investeringene mine.

Det blir imidlertid lite besøk i Norge.

– De første tre årene kan jeg maksimalt oppholde meg 61 dager i Norge. Deretter er det maksimalt 90 dager i året. Men jeg har beholdt landstedet på Oustøen, som etter hvert er blitt stort ettersom jeg har kjøpt mer.

– Men jeg har kvittet meg med mye annet, som hytta på Norefjell. Huset på Gimle, som egentlig er to leiligheter som er slått sammen, er overtatt av familien, men nå skal det selges. Prisantydningen er 75 millioner, og Odd Kalsnes er megler.

Titalls gründersuksesser

Langakers viktigste selskaper i dag handler om CMR Surgical, Zalaris, PragmatIC Semiconductor, Kezzler, Meltwater, ComplAI og Seram Coating etter at Papirfly og Resoptima er ute av porteføljen. Merittlisten er imidlertid lang.

Langaker var såkorninvestor i HitecVision, tidligere Cybernetix før han solgte i 2003 og 2004. Han var medgründer og styreleder i Payex fra start i 2000 til salg i 2008.

I Viken Fibernett var han gründer og styreleder fra 2004 til salget til Altibox/Lyse Energi i 2008. Fra 2007 var han gründer og styreleder i OMG.no frem til selskapet ble solgt til Aller i 2016.

Han var også såkorninvestor i GeoKnowledge frem til salget til Schlumberger i 2012. I StormGeo var han styreleder og tidlig investor fra 2007 til salget til DNVGL i 2010 og deretter til EQT i 2014 og 2017.

Langaker var hjørnesteinsinvestor i britiske EPC som ble fusjonert med Verra Mobility og senere børsnotert på Nasdaq. Han investerte i Camo Analytics i ti år, og var styreleder i syv år før salget til Aspen Tech i 2021. Telenors Talkmore var også i Langakers hånd før Televerket fikk hånd om virksomheten. Han var også sentral i Simsurgery.

– Simsurgery er min dårligste investering. Men jeg lærte meg kirurgiske roboter og fikk tilbake pengene, sier han.

I Papirfly var Langaker styreleder og investor gjennom ni år før salg til Verdane i 2022. Salget av Resoptima i fjor sommer innbragte mer enn 15 ganger pengene. Det var på nivå med en av de tidlige suksesshistoriene, Data Respons, som gikk 13-gangeren for Langaker.

– Jeg er lei av å selge selskaper, men det er nødvendig for å ha penger til å starte neste selskap. Nå jobber jeg med ComplAI sammen med DNV og Aker. Det skal bli et stort selskap, sier Langaker.