Disney innfrir forventingene

Fasiten ble en omsetning på 23,5 milliarder dollar, og et resultat per aksje på $1,22. På forhånd ventet markedet omsetning på 23,8 milliarder og et resultat per aksje på $1,01.

I etterhandelen tas resultatet i mot med en oppgang på 8 prosent. Før stengetid var aksjen ned 0,2 prosent.

Selskapet hever guidingen for det kommende året, og venter et resultat som vil være 20 prosent sterkere enn i 2023.

Selskapet melder at de er i rute til å kutte kostnader med 7,5 milliarder dollar gjennom 2024.

Antallet abonnenter hos strømmetjenesten Disney Plus fortsatte å falle. 148 millioner brukere er litt ned fra forrige kvartal, og ned mer enn 10 millioner fra samme tid i fjor.

Det har ikke vært et enkelt år for Disney. Dårlig inntjening fra filmer og en langvarig streik gjennom sommeren har rammet filmgiganten hardt.

Gjennom 2023 steg Disney-aksjen bare 3,9 prosent, mens resten av S&P500 gikk opp 24 prosent. Siden nyttår er aksjen opp 8,7 prosent.