Nasdaq steg mest med en oppgang på 0,95 prosent til 15.756,64. Dow Jones endte dagen opp 0,40 prosent til 38.677,36, mens S&P 500 gikk opp 0,82 prosent til 4.995,06.

S&P 500 er nå svært nære med å bryte 5.000-nivået for første gang. Indeksen bikket 4.000 poeng i april 2021, og er i likhet med Dow Jones på All-Time High.

«Fryktindeksen» VIX falt halvannen prosenten til 12,87. Den amerikanske tiårige startsrenten står i 4,11 prosent

Underskuddet på USAs handelsbalansen kom inn på 62,2 milliarder dollar i desember, mot 61,9 milliarder dollar måneden før. Underskuddet for helåret 2023 på 773,4 milliarder dollar er det laveste USA har sett på tre år, og er ned fra rekordhøye 951,2 milliarder dollar i 2022.

En sterk resultatsesong og forventninger til rentekutt fra Federal Reserve har løftet Wall Street til rekordhøyder, men tvilen har krøpet inn etter at sentralbanksjef Jerome Powell i et CBS-intervju sist søndag signaliserte at investorer kan måtte vente lenger enn ventet på det første rentekuttet.

– Men sterk vekst betyr at siste etappe av inflasjonskampen vil bli vanskelig for sentralbankene, sånn at timingen/tempoet for potensielle rentekutt er oppe til diskusjon og en kilde til volatilitet, sier Emmanuel Cau, sjefstrateg for Europa i Barclays, til CNBC.

Tek-oppgang tross Snap-massakre

Snap hadde en forferdelig børsdag, med et krakk på 35 prosent etter den skuffende kvartalsrapporten som ble lagt frem etter stengetid tirsdag. I tillegg var guidingen svak.

Av de andre store tekaksjene, var det bare Apple som ikke steg. Aksjen endte flatt.

Både Meta og Nvidia viste styrke, med oppgang på henholdsvis 3,3 og 2,6 prosent.

Microsoft steg 2 prosent, mens Netflix gikk opp 0,6 prosent. Alphabet steg med 1 prosent, mens Amazon steg 0,8 prosent.

Tesla steg 2 prosent etter rykter om jobbkutt.

Andre aksjer

Resultatsesongen fortsetter å prege markedet. Onsdag var det en rekke enkeltaksjer som utmerket seg – både positivt og negativt.