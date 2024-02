Erik Langaker skatteflykter til Portugal etter å ha bygget opp og solgt en rekke selskaper.

Han sier han er happy med å ha betalt titalls millioner i skatt gjennom mange år, men synes det blir feil når han må ta utbytte med fordoblet utbytteskatt for å kunne betale formuesskatten. Og når retorikken handler om at han er et svin, så gidder han ikke lenger.

Equinor stupte på børs onsdag etter å ha kuttet i utbyttene og økt investeringene. Vidar Lyngvær, analytiker i Danske Bank, påpeker at frykten blant investorene er økte investeringer i fornybar energi.

Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets sier han er glad han ikke har kjøpsanbefaling på aksjen, mens Tom Erik Kristiansen i Pareto poengterer at det er få grunner til å kjøpe.

Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at Norge går ad undas, og peker på sterk verdiskapning og økte investeringer.

– Det er ikke noen jammerdal, dette, sier han.

Samtidig håper Støre at Sveits-flyktningene kommer tilbake – at de etter hvert finner det klokt å bo i Norge.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SAS. Det ser ut til at den bankgarantien på 1,5 milliarder kroner staten hjalp SAS med i 2020, delvis må gjøres opp med aksjer i nye SAS.

Først skulle Norge få alt i kontanter, nå blir det trolig mest aksjer i et selskap som neppe blir børsnotert. Rottefangeren fra Hameln fikk heller ikke pengene han var lovet. Og han tok en grusom hevn, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 4. kv.:

Aker BP: Kl. 06.00, webcast kl. 08.30

OKEA: Kl. 06.00, webcast/tlf kl. 11.00

Gram Car Carriers: Kl. 06.30, webcast kl. 10.00

Airthings: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.00, webcast

Aker Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Atea: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.00, webcast

Bergen Carbon Solutions: Kl. 07.00, hos Norne i Bergen kl. 08.00, webcast

Cyviz: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

DNO: Kl. 07.00, videokonf. kl. 14.00

Elkem: Kl. 07.00, Haakon VIIs gt 2 kl. 09.00, webcast

Instabank: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 10.00, webcast

Komplett: Kl. 07.00, Vika Atrium Auditorium kl. 09.00, webcast

Norske Skog: Kl. 07.00 webcast, webinar kl. 08.30