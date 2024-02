I Japan stiger Nikkei 2,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,7 prosent.

Reuters rapporterer at Bank of Japan-guvernør Shinichi Uchida sier at sentralbanken ikke kommer til å heve styringsrenten aggressivt, selv etter at den negative rentepolitikken er avsluttet.

I Kina går Shanghai Composite opp 0,7 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,3 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,2 prosent.

Konsumprisindeksen i Kina var ned 0,8 prosent i januar på årsbasis. På månedsbasis var prisene opp 0,3 prosent. Det var fjerde måned på rad med nedgang på årsbasis.

På forhånd var det ventet en nedgang på 0,5 prosent på årsbasis og en oppgang på 0,4 prosent på månedsbasis, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

Produsentprisene i Kina var ned 2,5 prosent i januar på årsbasis. Det var på forhånd ventet at produsentprisene ville være ned 2,6 prosent på årsbasis, ifølge konsensusestimatet fra Trading Economics. I desember falt produsentprisene med 2,7 prosent på årsbasis.

I India faller Sensex 1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,3 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,4 prosent.'

Den indiske sentralbanken holdt fredag reporenten uendret på 6,50 prosent. Ifølge konsensusprognose fra Trading Economics var reporenten også ventet å bli holdt uendret på 6,50 prosent.