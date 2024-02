Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,7 prosent.

Reuters rapporterer at Bank of Japan-guvernør Shinichi Uchida sier at sentralbanken ikke kommer til å heve styringsrenten aggressivt, selv etter at den negative rentepolitikken er avsluttet.

I Kina går Shanghai Composite opp 0,7 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,3 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,2 prosent.

I India faller Sensex 1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,3 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,4 prosent.

Les hele Asia-kommentaren her.

Oljeprisen

Brent-oljen blir torsdag morgen omsatt for 79,46 dollar fatet, opp 0,3 prosent. Den amerikanske lettoljen, WTI, stiger 0,3 prosent til 74,06 dollar fatet.

Wall Street

Slik endte de ledende indeksene onsdag:

Nasdaq steg mest med en oppgang på 0,95 prosent til 15.756,64.

endte dagen opp 0,40 prosent til 38.677,36, S&P 500 gikk opp 0,82 prosent til 4.995,06.

Les hele USA-kommentaren her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt 2,05 prosent til 1.247,17 onsdag. Det er det største fallet siden 7. november i fjor, og den laveste sluttnoteringen for hovedindeksen siden 28. august.

Equinor falt hele 7,8 prosent til 284,60 kroner – aksjens største kursfall siden 12. mars 2020, da aksjen falt 8,4 prosent. Børsverdien er nå nede i 854,7 milliarder kroner, etter et fall på 71,9 milliarder gjennom dagen.

Equinor la frem fjerdekvartals- og 2023-tall og avholdt også kapitalmarkedsdag onsdag. Her fremkom det at utbetalingene til aksjonærene kuttes fra 17 til 14 milliarder dollar.

DNB-forvalter Eivind Sars Veddengs dom var at utdelingene er lavere og investeringene høyere enn ventet . Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen mener det er få grunner til å kjøpe Equinor.

REC Silicon varslet onsdag at selskapet stenger ned polysilisiumvirksomheten ved fabrikken i Butte i Montana, dagen før selskapet fremlegger kvartalstall. Reaksjonen på børs var et kursfall på hele 22 prosent, før fallet avtok betydelig. – En stor feilreaksjon, sa Arctic-analytiker Daniel Stenslet om kursraset. REC-aksjen endte til slutt ned 2,8 prosent til 11,08 kroner.

SAS fremla årsrapport for 2023, som viste et underskudd på 7 milliarder kroner – og en lønn på 17,7 millioner for toppsjefen . Flyselskapet kom også med trafikktall for januar, som viste en liten økning i antallet passasjerer. Flyaksjen steg 14,1 prosent til 0,02 kroner.

Nordic Semiconductor stupte 22 prosent tirsdag, etter å ha presentert svake kvartalstall og dystre utsikter . Onsdag ble en korreksjonens dag for halvlederaksjen, som steg 9,3 prosent til 88,30 kroner, tross en ny runde med analytikerslakt i kjølvannet av tirsdagens skuffelse.

Analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities mener Otovo har falt nok på børs, og ser en oppside på 70 prosent i solcelleselskapet. Reaksjonen på børs ble en kursoppgang på hele 17,2 prosent til 2,70 kroner for solaksjen.

Les hele børskommentaren her.

Finanskalender

Resultat pr. 4. kv.:

Aker BP: Kl. 06.00, webcast kl. 08.30

OKEA: Kl. 06.00, webcast/tlf kl. 11.00

Gram Car Carriers: Kl. 06.30, webcast kl. 10.00

Airthings: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.00, webcast

Aker Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Atea: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.00, webcast

Bergen Carbon Solutions: Kl. 07.00, hos Norne i Bergen kl. 08.00, webcast