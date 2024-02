(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpnet i rødt torsdag. Rundt klokken 10.45 står hovedindeksen ned 0,44 prosent til 1.241,65.

Et heftig resultatrush påvirker bevegelsene på Oslo Børs fra start i dag. Les alle sakene i samleboksen under.

Oljeprisen

Brent-oljen blir torsdag morgen omsatt for 79,57 dollar fatet, opp 0,5 prosent. Den amerikanske lettoljen, WTI, stiger 0,5 prosent til 74,20 dollar fatet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviste i går Hamas' seneste tilbud om våpenhvile og tilbakelevering av gisler holdt i Gazastripen, men USAs utenriksminister Antony Blinken uttalte at det fortsatt er rom for forhandlinger for å oppnå en avtale. En palestinsk Hamas-delegasjon ledet av den høytstående tjenestemannen Khalil Al-Hayya reiser til Kairo på torsdag for våpenhvilesamtaler med Egypt og Qatar, ifølge Reuters.



Houthi-opprørerne fortsetter å avfyre missiler mot skip utenfor kysten av Jemen. USA har drept kommandanten av en Iran-støttet milits i Irak i et luftangrep som gjengjeldelse for dødsfallene til tre amerikanske soldater, melder Bloomberg.

I Asia forblir etterspørselsutsiktene i Kina utfordrende. Forbrukerprisene i januar falt i det raskeste tempoet siden 2009, ettersom landet sliter med å riste av seg deflasjonspress. Produsentprisene i landet har vært i deflasjon i 16 påfølgende måneder.

– Oljemarkedet ignorerer negative indikatorer og klamrer seg til ideen om en myk landing og mangel på forsyninger i andre halvår, sier Priyanka Sachdeva, senioranalytiker i Phillip Nova, til Bloomberg.

Bevegelser

Rekordresultat for Höegh Autoliners i fjerde kvartal. Selskapet endte med nettoinntekter på 197 millioner dollar og melder om heftig utbytteutbetaling. Aksjen skyter opp 14,3 prosent på tallene.