XXL stuper

Kvartalstallene gir kraftige kursutslag – begge veier.

XXL stuper nesten 20 prosent etter å ha levert negativ vekst for åttende kvartal på rad og et underskudd på 1,4 milliarder i fjerde kvartal. Nå varsler selskapet kutt i butikker og Danmark-exit.

Orklas porteføljeselskaper styrket seg, men svakere kraftpriser trakk resultatet ned. Aksjen faller over 6 prosent til 76,86 kroner.

Elkem leverte en EBITDA over 50 millioner kroner bedre enn ventet, men ser også tegn til et bedre marked. Det hjelper ikke for sentimentet blant investorene, og aksjen er ned over 6 prosent.

Höegh-rally

På den positive siden spretter Höegh Autoliners opp over 18 prosent etter rekordresultatet i fjerde kvartal, samt en heftig utbytteutbetaling.

Veidekke greide ikke å løfte marginen, men gir hele 2023-resultatet som utbytte. Dette setter aksjonærene stor pris på og sender aksjen opp 10 prosent.

REC Silicon taper fremdeles penger , selv om inntektene økte i fjerde kvartal. Med nedstegningen i Butte kan det ligge an til marginøkninger fremover. Aksjen revansjerer gårsdagen og stiger over 10 prosent.

Ny Otovo-smell

Blant øvrige tallfremleggere tar vi med Norske Skog som fikk en EBITDA på 760 millioner kroner i fjerde kvartal. Fortsatt svake markeder for publikasjonspapir vil gjøre ytterligere nedstengninger nødvendige. Markedet reagerer med å sende aksjen opp nesten 4 prosent.

Atea faller nesten 7 prosent etter å ha tjent 100 millioner kroner mindre enn ventet i fjerde kvartal.

Høyt på taperlisten finner vi Otovo, som trekker ned over 16 prosent på meldingen om at selskapet kutter kostnadene med 80-100 millioner kroner og 65 ansatte mister jobben.

Green Minerals er ned over 12 prosent etter at EU-parlamentet onsdag vedtok en resolusjon som uttrykker sterk bekymring for stortingsvedtaket om å åpne opp for kommersiell leting etter mineraler på havbunnen.

Høyt på vinnerlisten legger vi merke til Idex som spretter opp over 10 prosent.