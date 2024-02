Resultatstup for Eika Gruppen

I tillegg inngikk Eika Alliansen et samarbeid med SpareBank 1 Alliansen om produkter knyttet til usikret kreditt. Samarbeidet har som mål om å realisere større stordriftsfordeler, bedre kundetilbud og styrket lønnsomhet. Her vil eierbankene i Eika bli direkte eiere i den nye virksomheten – Sparebanken Kreditt.

Krevende marked

Netto driftsinntekter utgjorde 1,2 milliarder kroner for Eika Gruppen i fjerde kvartal, opp fra 1,1 milliarder i samme periode i fjor. Tilsvarende tall hittil for året er 4,5 milliarder, en økning på om lag 18 prosent fra 2023 da banken fikk inn 3,8 milliarder kroner i driftsinntekter.

Eika Gruppen (Mill. kr) 4. kv./'23 4. kv./'22 2023 2022 Omsetning 1.220 1.066 4.479 3.802 Driftsresultat 134,2 202,9 508 742 Resultat etter skatt 101,8 138,6 364,1 529,2

Samtidig økte også kostnadene fra 1,1 milliarder kroner i 2022 til 1,3 milliarder i fjor. En økning på litt over 15 prosent.

Det største bidraget til konsernets resultat kommer fra forsikringsvirksomheten. Selskapet har hatt god vekst i bestandspremien, og for hele året har det vært en bestandspremievekst på 11 prosent. Resultatet til forsikringsvirksomheten er likevel sterkt preget av værrelaterte skader, økt skadefrekvens og høy inflasjon sammenlignet med tidligere år. I fjerde kvartal fikk virksomheten et resultat før skatt på 100 millioner kroner, en nesten halvering av resultatet fra samme periode året før da de fikk 197 millioner. Mens for hele året tjente forsikringsselskapet 395 millioner kroner, en resultatnedgang på 40 prosent fra 2022 da de fikk 660 millioner.

Styret foreslår å dele ut et utbytte på 333,8 millioner kroner, tilsvarende 95 prosent av konsernets resultat etter skatt. Det tilsvarer et utbytte på 13,50 kroner pr. aksje, ned fra 20,50 kroner pr. aksje året før.



Tror rentekutt vil løfte markedet

Fremover forventer Eika Gruppen at det vil være blandete forhold i norsk økonomi, med en ventet moderat økning i arbeidsledigheten og en økning i antall konkurser.

«Dersom de globale aksjemarkedene holder seg oppe samtidig som energiprisene forblir nær dagens nivåer, vil imidlertid staten ha sterke nok finanser til å kunne avhjelpe uønsket etterspørselsvikt i arbeidsmarkedet,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Banken venter videre en moderat konjunkturoppsving mot slutten av året, som vil bli ytterligere forsterket i 2025, som en følge av rentekuttene som er ventet.