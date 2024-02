Det er en relativt rolig børsdagtorsdag. Slik står det til med de største indeksene på Wall Street kl 19.00:

Den brede S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.991,08.

Industritunge Dow Jones går tilbake 0,2 prosent til 38.606,69.

Teknologiindeksen Nasdaq er opp 0,2 prosent til 15.785,40.

«Fryktindeksen» VIX stiger 1,95 prosent til 13,08. Den amerikanske tiårige startsrenten står i 4,16 prosent.

S&P 500 er nå svært nære med å stenge over 5.000-nivået for første gang. Indeksen bikket 4.000 poeng i april 2021, og er i likhet med Dow Jones nå i all-time high.

Aksjer i fokus

Disney steg 10 prosent start etter en sterk rapport for fjerde kvartal, som ble lagt frem etter børsstenging onsdag. Utover dagen fortsetter oppgange, og aksjen står nå i 112,3 dollar, opp 13,3 prosent.

Underholdningsgiganten hadde en omsetning på 23,5 milliarder dollar, og et resultat pr. aksje på 1,22 dollar. På forhånd ventet markedet omsetning på 23,8 milliarder og et resultat pr. aksje på 1,01 dollar.

Samtidig hever Disney guidingen for 2024, og venter nå et resultat 20 prosent sterkere fra 2023.

– Magien er tilbake, konkluderer meglerhuset Needham etter kvartalsrapporten, og oppgraderer til kjøpsanbefaling.

Snapchat-eier Snap falt tunge 34,6 prosent onsdag etter både skuffende inntekter og skuffende prognoser. Torsdag faller aksjen 2,4 prosent.

Mikrobrikke-produsenten Arm Holdings stiger solide 60 prosent i kjølvannet av sterkere kvartalsresultater enn ventet. I tillegg økte de inntektsguidingen, ifølge CNBC.

Under Armour, som hovedsakelig produserer sportstøy, slo estimatene for sitt regnskapsmessige tredje kvartal, skriver MarketWatch. Aksjen steg raskt 6 prosent, men ligger nå opp 0,5 prosent.

Ellers viser de siste makrotallene viser at det er færre nye arbeidsledige i USA. 218.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 3. februar. På forhånd var det ventet et antall på 220.000, ifølge Trading Economics.

«The Magnificent Seven»

Slik går det med de syv mektige aksjene, også kalt «the Magnificent Seven»:

Apple faller 0,6 prosent

faller 0,6 prosent Amazon faller 0,1 prosent.

faller 0,1 prosent. Alphabet stiger 0,2 prosent.

stiger 0,2 prosent. Meta går tilbake 0,5 prosent.

går tilbake 0,5 prosent. Microsoft faller 0,2 prosent.

faller 0,2 prosent. Nvidia er ned 0,5 prosent.

er ned 0,5 prosent. Tesla rykker frem 1,1 prosent.

Google, som eies av Alphabet, annonserte i dag en omfattende omprofilering av Bard, sin kunstige intelligens chatbot og assistent. Det skriver TDN Direkt. Bard, en hovedkonkurrent til OpenAIs ChatGPT, heter nå Gemini.

Googles endringer i Gemini er et første skritt mot «å bygge en ekte AI-assistent», sa direktør Sissie Hsiao i Google til reportere under et telefonmøte onsdag, ifølge CNBC.