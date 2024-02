Saudi-Arabia planlegger å selge unna aksjer verdt 20 milliarder dollar i det nasjonale oljeselskapet Aramco, melder Bloomberg.

Landet skal ha engasjert investeringsbankene Citi, Goldman Sachs og HSBC for å organisere det som vil være et av de største aksjesalgene i nyere tider, uansett bransje. Det er uvisst når salget vil gjennomføres.

Aramco, som har en markedsverdi på 2.000 milliarder dollar, eies 90 prosent av Saudi-regjeringen, med kronpris Mohammed Bin Salman i spissen. Han har tidligere tatt til orde for at den oljeavhengige nasjonen skal diversifisere vekk fra det sorte gullet over de neste tiårene.

For en drøy uke siden gikk selskapet vekk fra planer om å øke oljeproduksjonen i årene fremover.

Selskapet gikk på børs til brask og bram i desember 2019, rett før coronakrisen og priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland lagde hakkemat av oljeprisen. Etter å ha flydd høyere under energikrisen i 2022, er selskapet i dag verdt cirka like mye som ved børsnoteringen.