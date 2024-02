Ny Scana-kontrakt

Scanas datterselskap PSW Power & Automation har vunnet en kontrakt av betydelig størrelse for selskapet, opplyses det i en børsmelding torsdag kveld.

Kontrakten innebærer leveranse av BESS-prosjekter for nettstøtte til et svensk selskap. PSW skal også levere styringsteknologi som bidrar til å stabilisere frekvensen i det nordiske nettet.

«Sveriges nye elektrisitetsproduksjon kommer fra solenergi, men gitt den betydelige variasjonen i genereringen av elektrisitet fra fornybare energikilder, er det nødvendig med batterilagring», heter det i meldingen.

– Etter et svært vellykket samarbeid med den første BESS-leveransen vi hadde til denne kunden i 2023, er vi stolte over at de har valgt oss som leverandør av syv nye BESS-nettsteder, sier Eirik Sørensen, daglig leder i PSW Power & Automation.

Prosjektet vil settes i gang umiddelbart og leveres fra tredje kvartal, heter det i meldingen. Kontraktens størrelse er i intervallet mellom 20 og 50 millioner kroner.