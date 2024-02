Torsdag stengte industritunge Dow Jones opp 0,06 prosent til 38.699,48. Teknologiindeksen Nasdaq gikk opp 0,24 prosent til 15.793,72. S&P 500 endte opp 0,06 på 4.997,95.

S&P 500 har de seneste dagene beveget seg nærmere og nærmere nøkkelnivået på 5.000 poeng. På sitt høyeste sto indeksen i 5.000,40 intradag.

– Det vil selvsagt gi gode overskrifter, men nivået er bare et nytt stopp i dette latterlige børsrallyet vi har vært gjennom, sier sjefstrateg Jay Woods i Freedom Capital Markets til CNBC.

Indeksen bikket 4.000 poeng i april 2021, og er i likhet med Dow Jones i all-time high-territorie.

«Fryktindeksen» VIX falt 0,2 prosent til 12,80. Den amerikanske tiårige startsrenten står i 4,15 prosent.

De siste makrotallene viser at det er færre nye arbeidsledige i USA. 218.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 3. februar. På forhånd var det ventet et antall på 220.000, ifølge Trading Economics.

Aksjer

Disney steg 10 prosent fra start etter en sterk rapport for fjerde kvartal, som ble lagt frem etter børsstenging onsdag. Utover dagen fortsetter oppgangen, og aksjen stengte opp 11,5 prosent.

– Magien er tilbake, konkluderer meglerhuset Needham etter kvartalsrapporten, og oppgraderer til kjøpsanbefaling.

Snapchat-eier Snap falt tunge 34,6 prosent onsdag etter både skuffende inntekter og skuffende prognoser. Torsdag falt aksjen 3,3 prosent.