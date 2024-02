Oslo Børs – tid for offshoreaksjer

Status så langt i 2024 viser at Nordsjøoljen ligger i området rundt 80 dollar fatet, og får dermed ikke nevneverdig drahjelp hverken av sterke amerikanske makrotall – som sender Wall Street mot stadig nye børsrekorder – eller i lys av all geopolitisk uro. At den likevel ikke skyter fart, skyldes at mange investorer ser faren for at den amerikanske oljeproduksjonen nærmest skal komme helt ut av kontroll. Om dette spiller seg ut, kan det i så fall få Opec til å åpne nær sagt alle sine oljekraner i håp om å disiplinere amerikanerne. Dette scenarioet, det vil si en mulig forestående priskrig basert på høye konkurrerende oljevolumer, ligger akkurat nå som en verkebyll over Oslo Børs – og sender mange energiinvestorer opp på gjerdet.

Men om oljemarkedet for en periode skulle bli vel forsynt, oppfordrer vi likevel investorene til snarest å komme ned fra sine vente og se-posisjoner og igjen sikre seg ymse energirelaterte aksjer, av flere grunner.

Årelang investeringsboom

Når det er sagt, en svakere oljepris legger alt annet likt en demper på aksjekursene til rene produksjonsselskaper som Equinor og Aker BP, eksempelvis. Derimot er de oljerelaterte offshore serviceselskapene langt mer prisimmune. For etter mange år med betydelig underinvestering skal det igjen investeres, og det i fullt monn, og operatørselskapenes vedtatte langtidsbudsjetter legges ikke i skuffen selv ved oljeprisfall. Vi har tidligere omtalt gigantplanene til brasilianske Petrobras, et av verdens desidert største operatørselskaper. De skal i perioden 2024–2028 investere rundt 100 milliarder dollar, tilsvarende omtrent litt over 1.000 milliarder kroner, i nye prosjekter, i det alt vesentlige innen leting og produksjon.

Og et kortsiktig ubalansert oljemarked får selvsagt ikke britiske myndigheter til å stoppe planene om å dele ut over 100 nye olje- og gasslisenser i Nordsjøen for å bidra til økt energiuavhengighet. Her hjemme løftet nylig Sokkeldirektoratet sine offshore investeringsprognoser for norsk sokkel i årene som kommer, i likhet med hva både Statistisk sentralbyrå og Offshore Norge tidligere har gjort. Regjeringen følger på med flere investeringsincentiver etter at den nettopp delte ut 62 nye lisenser for leting etter olje på norsk sokkel.