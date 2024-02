Bedre kvartal for ABG Sundal Collier

Meglerhuset ABG Sundal Collier la fredag morgen frem sine tall for fjerde kvartal.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 130,8 millioner kroner, mot 128,6 millioner i samme periode året før. Omsetningen endte på 545,4 millioner kroner, opp fra 507,8 millioner.

Driftsresultat var på 129,8 millioner kroner, sammenlignet med 124,6 millioner kroner i samme periode året før.

ABG Sundal Collier (Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 545,4 507,8 Driftsresultat 129,8 124,6 Resultat før skatt 130,8 128,6 Resultat etter skatt 98,0 97,6

Meglerhuset varsler i rapporten at den makroøkonomiske situasjonen i 2024 byr på en rekke utfordringer, som geopolitiske spenninger, resesjon i Europa og en nedgansgtid i Kina. De finansielle markedene overrasket imidlertid investorene med en sterk oppgang i aksjer og obligasjoner drevet av bedre økonomisk vekst, lavere inflasjon og «duete» signaler fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, skriver ABG.

Videre skriver selskapet at meglerhuset fikk inntekter jevnt fordelt mellom Corporate Financing, oppkjøp og fusjoner (M&A) og meglerhustjenester (Brokerage and Research) i 2023. Inntektene fra Corporate Financing økte til tross for mangel på børsnoteringer, for det meste drevet av økt aktvitet i økt aktivitet i primær- og sekundærplasseringer.

Styret foreslår et utbytte på 0,5 kroner pr aksje for 2023.