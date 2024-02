Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 9. februar

Investor Arne Fredly har lagt to sjeldne superbiler ut for salg i Sverige for totalt 128 millioner kroner. Han ligger dermed an til en gevinst på rundt 15 millioner.

Den ene er en «vanlig» Aston Martin Valkyrie til 48 millioner kroner. Den andre er en langt mer spektakulær Aston Martin Valkyrie AMR PRO, som skal være det nærmeste du kommer en Formel 1-bil. Prisen på denne er 80 millioner kroner.

---

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener det er noe unorsk ved tanken om å fjerne formuesskatten. Det får Alfred Jens Bjørlo i Venstre til å tenne på alle plugger.

Bjørlo, som sitter i Stortingets næringskomité, synes det er arrogant og ødeleggende av Vedum å fordumme debatten om formuesskatt på denne måten. Han hevder vi nå har en finansminister som selger Norge bit for bit til utlandet – og latterliggjør de som slår alarm.

---

Endre Røsjø avviser statsminister Jonas Gahr Støres oppfordring til skatteflyktningene om å flytte hjem. Glem det, sier Røsjø, som hevder ingen orker å flytte tilbake.

Samtidig hyller han mantraet til den tidligere britiske finansministeren Nigel Lawson: Ikke skattlegg mer enn staten absolutt trenger for sitt vedtatte utgiftsprogram, og ikke introduser nye utgiftsposter som ikke kan dekkes av vedtatte skatteregler og nivåer.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som sier at 24.800 personer vil bli nullskatteytere hvis formuesskatten fjernes.

Tallet har han sikkert fått fra sitt embedsverk, men det skurrer for oss. Det høres ut som en eventyrfortelling. Vi tror rett og slett at Vedum bløffer, skriver Hegnar.