De fleste børsene i Asia- og Stillehavsregionen holder fredag helt eller delvis stengt grunnet nyttårsfeiring, men i Tokyo har Nikkei passert 37.000 for første gang på 34 år.

Indeksen er nå litt tilbake fra disse nivåene, og er opp 0,3 prosent til 36.958,90. Den bredere Topix-indeksen faller 0,1 prosent til 2.558,73.

Softbank bidro positivt ved å stige 8,7 prosent etter en positiv kvartalsrapport og ytterligere oppgang for Arm Holdings. Nissan stupte derimot 12 prosent på svake tall.

Kina, Korea stengt

Samtidig understreket den japanske sentralbanksjefen Kazuo Ueda over Underhuset i nasjonalforsamlingen at den lette pengepolitikken vil fortsette selv om Bank of Japan vraker sin negativ rente-politikk.

Markedene i Kina, Sør-Korea og Taiwan holder stengt i hele dag, mens Singapore og Hongkong avholder halv dag.

Tall fra Kina viser fredag at kinesiske banker utstedte nye lån for 4.920 milliarder yuan i januar, mot 1.170 milliarder yuan måneden før. Konsensus lå ifølge Trading Economics på 4.500 milliarder yuan.

– Latterlig børsrally

«Down under» er Sydney-børsen opp 0,1 prosent, mens Hang Seng i Hongkong endte ned 0,8 prosent til 15.746,58 – tynget av konsum- og teknologiaksjer. Indeksen endte uken opp 1,3 prosent.

Utviklingen skjer etter en nokså flat dag på Wall Street, der S&P 500 var over 5.000 for første gang. Men indeksen klarte ikke å holde seg der lenge, før den endte marginalt opp på 4.997,95.

– Det vil selvsagt gi gode overskrifter, men nivået er bare et nytt stopp i dette latterlige børsrallyet vi har vært gjennom, sier sjefstrateg Jay Woods i Freedom Capital Markets til CNBC.