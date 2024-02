Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent. DNB Markets spår Oslo Børs opp 0,1 prosent.

Kvartalssesongen fortsetter, og allerede har Kongsberg Gruppen lagt frem sine tall for fjerde kvartal. Selskapet gjorde det bedre enn ventet, og foreslår et utbytte på 2,5 milliarder kroner.

For Entra ble det nye milliardnedskrivninger i kvartalet. Yara knuste forventningene , mens ABG Sundal Collier bedret resultatet.

Asia

Nyttårsfeiring sørger for lav aktivitet på Asia-børsene, men Nikkei-indeksen i Tokyo har passert 37.000 for første gang siden 1990.

Indeksen er nå litt tilbake fra disse nivåene, og er opp 0,3 prosent til 36.958,90. Den bredere Topix-indeksen faller 0,1 prosent til 2.558,73.

Samtidig understreket den japanske sentralbanksjefen Kazuo Ueda over Underhuset i nasjonalforsamlingen at den lette pengepolitikken vil fortsette selv om Bank of Japan vraker sin negativ rente-politikk.

Les hele Asia-kommentaren her.

Oljeprisen

Brent-oljen (april-kontrakten) står i 81,46 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent i dagens handel. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,92 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

Prisen for nordsjøoljen ligger an til å sikre en fin oppgang denne uken. Siden mandag har prisen økt 4,6 prosent.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,4 prosent til 76,08 dollar fatet.

«Oljeprisen har passert 80 dollar fatet igjen, godt hjulpet av det høye spenningsnivået i Midtøsten. Gassprisene, derimot, har falt jevnt og trutt de siste dagene, noe som isolert sett er positivt for verdensøkonomien», kommenterer Nordnet-analytiker Roger Berntsen.

Wall Street

Torsdag stengte industritunge Dow Jones opp 0,06 prosent til 38.699,48. Teknologiindeksen Nasdaq gikk opp 0,24 prosent til 15.793,72. S&P 500 endte opp 0,06 på 4.997,95.

S&P 500 har de seneste dagene beveget seg nærmere og nærmere nøkkelnivået på 5.000 poeng. På sitt høyeste sto indeksen i 5.000,40 intradag.

– Det vil selvsagt gi gode overskrifter, men nivået er bare et nytt stopp i dette latterlige børsrallyet vi har vært gjennom, sier sjefstrateg Jay Woods i Freedom Capital Markets til CNBC.

Disney steg 10 prosent fra start etter en sterk rapport for fjerde kvartal, som ble lagt frem etter børsstenging onsdag. Utover dagen fortsetter oppgangen, og aksjen stengte opp 11,5 prosent.