– Resultatet for 2023 viser at vi er en solid bank. Når vi nå kan øke utdelingen av kundeutbytte og avsetningen til gavefondet, er det positivt i en tid som er krevende for både privathusholdninger og bedrifter, sier adm. direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

Banken presenterte et resultat for fjerde kvartal på 543 millioner kroner før skatt og et årsresultat før skatt på 2.227 millioner.

– Styret har foreslått en betydelig økning av kundeutbyttet, som betyr en avsetning på 417 millioner kroner. Til sammenligning ble det i fjor satt av 226 millioner kroner, sier Bergskaug.

Også avsetningen til allmennyttige gaver er foreslått økt fra fjorårets 149 millioner kroner, til 208 millioner. kroner.

Norges Banks mange renteøkninger i 2022 og 2023 har gitt økte inntekter for bankene. Fjerde kvartal ble for Sparebanken Sør avsluttet med netto renteinntekter på 815 millioner kroner, og med 3.043 millioner for året som helhet.