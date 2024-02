Oslo Børs åpner opp

Oppdatert 10.35

Oslo Børs stiger svakt fredag formiddag. Etter drøyt halvannen times handel står hovedindeksen i 1.238,07, opp 0,1 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er så langt omsatt for 1.714 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser utvikler seg blandet. Franske CAC 40 faller 0,2 prosent, mens tyske DAX og britiske FTSE 100 er marginalt opp. Endelige tall viste fredag at tyske konsumpriser – som ventet – steg 2,9 prosent på årsbasis i januar. Dette er ned fra 3,7 prosent i desember.

Futureshandelen på Wall Street peker mot en sidelengs åpning i fredagens handel, etter at S&P 500 i en kort periode i går var over 5.000 for første gang i historien.

Kongsberg skyter opp

Kongsberg Gruppen er opp over 7 prosent på kvartalstall. Inntektene på 11,9 milliarder kroner tilsvarer en topplinjevekst på 26 prosent fra samme kvartal året før, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 1,7 milliarder kroner – noe i overkant av Infront-konsensus på 1,6 milliarder kroner.

Yara er opp 6 prosent etter sin rapport som knuste forventningene. 586 millioner dollar i EBITDA i fjerde kvartal var over 200 millioner dollar mer enn analytikerne hadde ventet.

«Økt etterspørsel kombinert med stigende priser indikerer positiv volumutvikling i første halvår 2024», skriver Yara, og viser videre til at nitrogenleveransene i markedet har vært lavere enn normalt så langt denne sesongen, både i Europa og USA. Dette indikerer en høyere etterspørsel i første halvdel av 2024.

Entra så rødt igjen

Höegh Autoliners fortsetter oppgangen etter gårsdagens rally i kjølvannet av rekordresultat og oppjustert utbyttepolitikk. Aksjen stiger nye 3 prosent til 125,40 kroner.

Clarksons Securities har nedgradert aksjen til nøytral, mens Fearnley Securities har økt kursmålet fra 130 til 170 kroner, Pareto Securities fra 120 til 150 kroner og DNB Markets fra 145 til 160 kroner. Arctic Securities gjentar også sin kjøpsanbefaling, men holder kursmålet på 175 kroner uendret.

En annen av dagens tallfremleggere, Entra, reagerer ned over 2 prosent etter at milliardnedskrivninger ga en ny blodrød bunnlinje. ABG Sundal Collier skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at dette trolig var det siste kvartalet med store negative justeringer.