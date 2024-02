Nel -aksjen falt i morgentimene etter at Danske Bank nedgraderte aksjen fra hold til selg med kursmål 4 kroner. Aksjen har siden hentet seg inn og er i skrivende stund ned 0,1 prosent til 4,89 kroner. Tidligere denne uken ble det kjent at hydrogenselskapet saksøkes for brudd på avtaler for leveranser og vedlikehold av utstyr for drivstofftanking.

Dårlig føre for XXL

XXL fortsetter nedturen fredag etter gårsdagens kriserapport, og faller nye 8,5 prosent. DNB Markets har nedgradert aksjen til hold og kuttet kursmålet fra 1,20 kroner til 80 øre.

Odfjell faller 4,5 prosent etter å ha lagt frem tall etter børsens stengetid torsdag.

Otovo stuper videre ned 4,0 prosent fredag etter gårsdagens skuffende kvartalstall som avslørte driftsunderskudd på 111 millioner kroner. Solenergiselskapet opplyser at det skal kutte kostnadene med mellom 80 og 100 millioner kroner. Det innebærer at 65 ansatte mister jobbene sine.

Norske Skog korrigerer ned 2,0 prosent etter gårsdagens oppgang etter kvartalsrapporten.

Gram Car Carriers la frem solide tall i går og hevder gode markedsforhold ligger an til å vedvare. Til tross for det faller aksjen 5,6 prosent fredag. Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Securities forventer at markedet nærmer seg toppen og opprettholder holdanbefaling, tross selskapets attraktive avkastning og et sterkt marked.

John Fredriksen-dominerte Noram Drilling faller 4,5 prosent etter driftsoppdatering og utbyttebeskjed etter stengetid torsdag.

Øverst på vinnerlisten finner vi Pyrum Innovations som stiger 27,9 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisene holder seg relativt stabil fredag etter den markante oppgangen torsdag kveld.

Brent-oljen står i 81,66 dollar pr. fat, omtrent uendret siden midnatt, men opp fra 80,91 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen stiger 0,3 prosent og handles for 76,43 dollar pr. fat.

Spenningen i Midtøsten fortsetter å gi støtte til oljeprisene, og både Brent- og WTI-kontraktene ligger an til å få en prisoppgang på 5-6 prosent denne uken.

– Prisbevegelsen i går virket litt overdrevet på bakgrunn av at det ikke var så mye knyttet til fundamentale endringer, sier analysesjef for råvarer i ING, Warren Patterson, til Reuters.

Equinor er ned 0,4 prosent etter analytikerslakten i kjølvannet av onsdagens kvartalsrapport, mens Aker BP stiger 1,7 prosent etter gårsdagens rapport der utbyttet overrasket positivt, men produksjonsguidingen skuffet. Carnegie, DNB Markets og SEB har alle nedjustert sine kursmål etter rapporten.

Ellers i olje stiger Okea 5,2 prosent til 23,68 kroner. DNB Markets har gjentatt sin kjøpsanbefaling, men tatt ned kursmålet fra 28 til 26 kroner.