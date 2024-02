Oppgang på Wall Street - S&P 500 stengte over 5.000 poeng

Fredag stengte Dow Jones ned 0,14 prosent til 38.671,69 poeng. S&P 500 gikk opp 0,57 prosent til 5.026,61 poeng, mens Nasdaq endte opp 1,25 prosent til 15.990,66 poeng.

S&P 500 har gjennom handelsdagen ligget over 5.000 poeng, etter å ha krysset grensen for første gang torsdag. Nå har indeksen for første gang stengt over dette nivået, etter å ha bikket 4.000 poeng tilbake i april 2021.

For uka er S&P 500 opp 1,4 prosent, mens Nasdaq har styrket seg 2,4 prosent. Dow Jones endte uka flatt. S&P 500 har nå steget fem uker på rad.

– Vi ser fremdeles en rekke gode nyheter for økonomien, og markedet reagerer på det, sier Dana D’Auria, investeringsanalytiker i Envestnet, til CNBC.

– Jo lenger dette bildet holder seg, jo mer sannsynlig er det for markedet at vi faktisk klarer å lande.

Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,177. Fryktindeksen VIX steg 1,3 prosent til 12,96.

Reviderte inflasjonstall

Fredag ble det kjent at de amerikanske inflasjonstallene for desember er blitt revidert ned.

Inflasjonen på månedsbasis er revidert ned fra 0,3 til 0,2 prosent, ifølge statistikkmyndighetene. Kjerneinflasjonen står imidlertid uendret på 0,3 prosent.

De amerikanske inflasjonstallene for januar ventes førstkommende tirsdag.

Tech-aksjer i front

Det er bred oppgang hos tech-gigantene fredag.