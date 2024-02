Skyter seg selv i foten

Men den gryende optimismen kan ha vært prematur, og man ser nå med urolighet på at flere av disse landene kan være i ferd med å svekke sine kandidaturer gjennom ustabile lokale forhold. Man får en påminnelse om at det ofte er gode grunner til at fremvoksende markeder anses som risikable.

Skyter de fremvoksende markedene seg selv i foten akkurat når deres tid var kommet?

Uroen stiger

Den politiske risikoen er på vei opp i 27 av de 40 landene som er ansett som produksjonshuber rundt omkring i verden, ifølge risikoanalysebyrået Verisk Maplecroft.

Disse 40 landene utgjør samlet om lag 20 prosent av verdens produksjonskapasitet, noe som er på nivå med Kina.

Sosial uro trekkes frem som den viktigste trusselen, men rapporten nevner også ustabile regjeringer, konflikter og terrorisme. Økonomiske ulikheter innad i landene lanseres som den viktigste rotårsaken.

Maplecroft-analysen anslår «høy» eller «veldig høy» risiko for sosial uro i samtlige 40 land gjennom 2024. Mexico er helt oppe på femte plass på listen over landene med høyest risiko. Særlig gjelder det blokader og protester som forstyrrer varetransporten i viktige urbane områder. Andre utfordringer inkluderer infrastruktur, krafttilførsel og generell sikkerhet.

Mexico-børsen har da heller ikke tjent noe særlig på denne utviklingen foreløpig, men den meksikanske pesoen styrket seg 15 prosent mot den amerikanske dollaren gjennom 2023. Snittkursen gjennom året var på det sterkeste siden 2015, og fortsatte en sterk trend som har vedvart siden starten av pandemien og akselererte i 2022. Muligens kan valutakryss være en måte å spille denne trenden.

Ny giv til amerikansk industri

I forlengelsen av nearshoring, har man reshoring, der produksjon og forsyning flyttes hele veien hjem til for eksempel USA. Og i et kreativt finansmarked finnes det nisjer for det aller meste: ETFen Tema American Reshoring (ticker: RSHO) investerer utelukkende i virksomheter som tjener på denne omstillingen, det være seg tilretteleggere, produsenter eller mer indirekte eksponerte.

De største porteføljepostene er industriselskaper som Eaton (kraft), CRH (byggematerialer) og Applied Industrial Technologies (industriprodukter). Siden den opportunistiske etableringen i mai i fjor, har ETFen gitt 31 prosent avkastning - betydelig bedre enn både S&P 500 og verdensindeksen.