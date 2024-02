EY: Økte gjelden med over 7 milliarder

Forsøket på å spinne ut konsulentvirksomheten, kalt «Project Everest» falt sammen i april i 2023, etter interne uenigheter i Big Four-selskapet.

De 700 millionene dollar (cirka 7,4 milliarder kroner) i gjeld ble tatt opp av EY for å håndtere kostnadene knyttet til det mislykkede Project Everst, ifølge Financial Times.

EY brukte 600 millioner dollar på å forberede separeringen av konsulent- og regnskapsvirksomheten. Høye herrer i selskapet trodde det ville øke veksten kraftig i begge virksomhetsdelene.

EYs konsulenter har ikke kunnet ta oppdrag fra andre regnskapsselskaper, på grunn av interessekonflikter med EYs egen regnskapsdel.

I juni i fjor hadde EYs låneopptak økt til 983 millioner dollar – opp fra et lån på 269 millioner et år tidligere. Låneveksten stammet fra at de utvidet en eksisterende kredittfasilitet med flytende rente, og tok opp et nytt.

Den ekstra gjelden er tatt opp for å jevne ut de regnskapsmessige utslagene fra Project Everest over flere regnskapsår.