Gjestekommentar: Robert Nystad, analysesjef Union

Det hele koker ned til om du mener eiendomsprisene er høye eller lave. Det er et enkelt spørsmål, uten et entydig svar. Høye eller lave priser i forhold til hva da?

Prisene lave...

Ja, prisene er lave i forhold til starten av 2022. I hvert fall i absolutte tall. Grovt regnet har eiendomsverdiene falt rundt 20 prosent nominelt, og over 30 prosent målt i realpriser. Dersom vi legger yielden til grunn som et prismål som indikerer hvorvidt det er dyrt (lav yield) eller billig (høy yield), er prisene ikke bare lavere enn i 2022, men på det laveste nivået siden 2014. Men samme enkle metodikk viser også at det i dag er dyrere enn hele perioden fra 1994 til 2014.

Den rutinerte leser vet naturligvis at prisingen ikke skjer i et vakuum. Vi må snakke renter. Den klassiske måten å vurdere relativ prising på er å måle risikopremien. Altså se på differansen mellom yieldene på eiendommene og renter med tiårs løpetid. I skrivende øyeblikk er den 1,13 prosentpoeng, mens den i gjennomsnitt har vært 1,32 prosentpoeng siden 1994. I en slik målestokk er prisen fortsatt litt høy i et 30-års perspektiv.

Men risikopremien har variert mye over tid, og den avviker nesten alltid fra sitt langsiktige snitt. Fra 1994 til 2008 var den 0,96 prosentpoeng i gjennomsnitt, mens den har vært 1,63 prosentpoeng i snitt fra 2008 til i dag. Det kan indikere at absoluttnivået på renter og yielder betyr noe. For eksempel hvis renterisikoen oppfattes som lavere og utfallsrommet som mer symmetrisk på høyere rentenivåer. Vekstforventninger til økonomien og kredittpåslag bør også spille en rolle.

I tillegg har vi inflasjonen ...

Ettersom det nesten alltid finnes mekanismer i leiekontraktene som regulerer leien basert på konsumprisindeksen, anses eiendomsyielden vanligvis som et mål på realavkastning. Et relevant spørsmål blir da hvordan eiendomsprisene henger sammen med dagens realrente.

Det er liten tvil om at langsiktige realrenter har økt betydelig de siste par årene globalt. I Norge har vi dessverre ikke markedsprising på dette. Men dersom vi lager en proxy basert på en blanding av norske og internasjonale renter, og inflasjonsforventninger, ser det ut til at dagens yield er nære langsiktig likevekt basert på realrenten.

En annen nyttig prisindikator, som ofte blir neglisjert, er kvadratmeterprisen. Trolig fordi den varierer mye fra eiendom til eiendom, og ikke sier så mye om hva man kan forvente i avkastning. Men la oss se på et par solide porteføljer: