Dette skjer i dag – mandag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:

Drømmer du om storgevinst på børsen og er villig til å ta høy risiko? Finansavisen har satt sammen en portefølje med ti aksjer med stor oppside – hvis alt går som selskapene selv håper og planlegger.

De ti aksjene har til felles at de på sikt kan mangedoble seg i verdi ved et best case-scenario – men også falle mye. Én av disse er tech-selskapet Elliptic Labs.

Det lille teknologiselskapet Vigilo fra Haugesund har landet en avtale med Oslo kommune til 100 millioner kroner.

Selskapet leverer administrasjonssystem til barnehager og skoler, og den nye avtalen gjør Vigilo til størst i landet i sin sektor.

DNV ser vekst i cybersikkerhet, og har de seneste årene gjort oppkjøp for 1,3 milliarder kroner.

Nå slår DNV de to oppkjøpene Applied Risk og Nixu og samtlige av konsernets cybersikkerhetsressurser sammen til det nye selskapet DNV Cyber.

John Fredriksen har bestilt opptil 18 råoljetankskip til 20 milliarder kroner. I tillegg har han flere produkttankere til bygging i Kina.

Fredriksen er åpenbart overbevist om at tankfarten står foran en sterk periode. I fjor høst ble det klart at Fredriksens tankrederi Frontline overtar 24 nyere tankskip fra Euronav.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiet, som i en ny meningsmåling får en oppslutning på 17,6 prosent. Aps nestleder og næringsminister, Jan Christian Vestre, sier at Ap «hører hjemme på 30 prosent».

Ikke mange vil ta et slikt veddemål i dag. Da må økonomien virkelig blomstre det kommende året, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 4. kv.:

StrongPoint: Kl. 07.00 webcast , Q&A-session webcast kl. 10.30

Aurskog Sparebank (pres. tirsdag), Avinor, Totens Sparebank

Årsrapport:

Treasure

Makro:

Danmark: KPI januar, kl. 08.00

India: Industriproduksjon desember, kl. 13.00

India: KPI januar, kl. 13.00

Russland: Handelsbalanse desember, kl. 14.00

USA: Inflasjonsforventninger, kl. 17.00

Annet:

ØMU: EU-kommisjonen vinterprognoser

Utenlandske:

Ratos

Ekskl. utbytte:

Gram Car Carriers