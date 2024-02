Blandet stemning i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,09 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,19 prosent.

Børsene i både Kina, Hongkong og Sør-Korea er mandag stengt som følge av den kinesiske nyttårsfeiringen. I Kina holdes markedene stengt hele uken.

I India svekkes Nifty 0,48 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,39 prosent.

Fredag var det blandet stemning på de amerikanske børsene, mens det det for hele uken sett under ett for det meste var oppgang.

– Vi ser fremdeles en rekke gode nyheter for økonomien, og markedet reagerer på det, sa Dana D’Auria, investeringsanalytiker i Envestnet, til CNBC.

– Jo lenger dette bildet holder seg, jo mer sannsynlig er det for markedet at vi faktisk klarer å lande.