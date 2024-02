Dette vil påvirke Oslo Børs

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,09 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,19 prosent.

Børsene i både Kina, Hongkong og Sør-Korea er mandag stengt som følge av den kinesiske nyttårsfeiringen. I Kina holdes markedene stengt hele uken.

I India svekkes Nifty 0,48 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,39 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,32 prosent til 81,93 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,30 prosent prosent til 76,61 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,29 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oslo Børs

Hovedindeksen steg 0,3 prosent fredag til 1.240,49. Det har det vært en tung uke for Oslo Børs, som totalt endte ned 2,6 prosent.

Kongsberg Gruppen steg 10,5 prosent til ny rekordnotering etter å ha lagt frem tall i morgentimene. Inntektene på 11,9 milliarder kroner tilsvarer en topplinjevekst på 26 prosent.

Yara steg 3,8 prosent etter å ha levert en kvartalsrapport som knuste forventningene.

Wall Street

Fredag stengte Dow Jones ned 0,14 prosent til 38.671,69. S&P 500 gikk opp 0,57 prosent til 5.026,61, mens Nasdaq endte opp 1,25 prosent til 15.990,66.

S&P 500 har gjennom handelsdagen ligget over 5.000 poeng, etter å ha krysset grensen for første gang torsdag. Nå har indeksen for første gang stengt over dette nivået, etter å ha bikket 4.000 poeng tilbake i april 2021.

For uk var S&P 500 opp 1,4 prosent, mens Nasdaq styrket seg 2,4 prosent. Dow Jones endte uken flatt. S&P 500 har nå steget fem uker på rad.