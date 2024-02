Oslo Børs åpner opp mandag morgen.

Etter cirka en times handel står hovedindeksen i 1.246,34, opp 0,47 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,03 milliarder kroner.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,68 prosent til 81,63 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,72 prosent prosent til 76,29 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,29 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I helgen uttalte Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian at bare en politisk løsning kan få slutt på Israel-Hamas-krigen. Ifølge Bloomberg skal han ha sagt at konfliktene kan nærme seg en diplomatisk løsning, uten at ytterligere detaljer ble gitt.

Equinor faller 0,11 prosent til 277,25 kroner, mens Aker BP er ned 0,37 prosent til 268,00 kroner. Vår Energi, som skal legge frem fjerdekvartalstall tirsdag, svekkes 0,36 prosent til 30,47 kroner.

Oppgang

Fredag meldte Kongsberg Gruppen at de knuste forventningene i fjerde kvartal, noe som sendte aksjen opp 10,5 prosent. Mandag fortsetter oppturen med en ytterligere oppgang på 3,42 prosent til 620,50 kroner, og KOG-aksjen er foreløpig dagens nest mest omsatte aksje.

På det meste i dag har den vært omsatt for 623,00 kroner, som er ny all-time high. Flere meglerhus, som blant andre Carnegie og SpareBank 1 Markets, jekker nå opp sine kursmål på aksjen.

Også Höegh Autoliners fortsetter oppturen på høy omsetning. Aksjen er nå opp 2,21 prosent til 129,40 kroner, og er hittil i år opp 40 prosent.

Selskapet meldte torsdag i forrige uke om rekordresultat og oppjustert utbyttepolitikk.

Borr Drilling har sikret nye kontrakter for tre av sine oppjekkbare rigger verdt 82,2 millioner dollar. Aksjen stiger 1,19 prosent til 68,10 kroner.

Finansavisen har funnet frem til en portefølje av aksjer som er mye bedre enn en lottokupong, og som har en stor oppside hvis alt går som selskapene selv håper og planlegger.

En av disse, Circio Holding, stiger nå 13,32 prosent til 6,80 kroner. Omsetningen er imidlertid lav.

I rødt

StrongPoint faller 10,33 prosent til 13,45 kroner etter å ha lagt frem sine kvartalstall.

Selskapet satt igjen med et driftsresultat på minus 31 millioner kroner, ned fra 21 millioner samme periode året før. Inntektene beløp seg til 331 millioner kroner, mot 405 millioner i fjerde kvartal 2022.

2020 Bulkers melder mandag at de har signert en avtale om salg av skipene «Bulk Shanghai» og «Bulk Seoul» for totalt 127,5 millioner dollar. Aksjen faller 1,71 prosent til 149,40 kroner.