Oslo Børs åpnet opp mandag morgen og oppturen har bare fortsatt. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.250,34, opp 0,85 prosent.

Oppgang

Fredag meldte Kongsberg Gruppen at de knuste forventningene i fjerde kvartal, noe som sendte aksjen opp 10,5 prosent. Mandag fortsetter oppturen med en ytterligere oppgang på 5,3 prosent.

På det meste i dag har den vært omsatt for 631 kroner, som er ny all-time high. Flere meglerhus, som blant andre Carnegie og SpareBank 1 Markets, jekker nå opp sine kursmål på aksjen. Det gjør imidlertid ikke Danske Bank:

– Kongsberg-aksjen har gått for mye, for fort, og nå er tiden inne for en pustepause, sier Danske-analytiker Vidar Skogset Lyngvær. Han spår aksjen ned 11 prosent.



Nordic Semiconductor skuffet stort da selskapet la frem sin rapport for fjerde kvartal tirsdag i forrige uke. Markedet reagerte med å sende aksjen ned over 22 prosent, men siden har den korrigert markant opp.

– Det var ikke måte på hvor dårlig ting sto til, sa Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen da han gjestet Børsmorgen mandag.

Aksjen stiger i dag 1,5 prosent til 98,74 kroner. Det er omtrent samme nivå som før kvartalsrapporten ble sluppet, og kommer som et resultat av at flere kjendisinvestorer har gjort sitt inntog i aksjen, deriblant Arne Fredly.

Også Höegh Autoliners fortsetter oppturen på høy omsetning. Aksjen er nå opp 2,21 prosent, og er hittil i år opp 40 prosent.

Selskapet meldte torsdag i forrige uke om rekordresultat og oppjustert utbyttepolitikk.

Borr Drilling har sikret nye kontrakter for tre av sine oppjekkbare rigger verdt 82,2 millioner dollar. Aksjen stiger 1,19 prosent.